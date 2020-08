GRESK SVAR: Den greske hæren har satt i gang en militærøvelse som respons på tyrkisk gassleting i Middelhavet. Foto: Uncredited / Greek Defense Ministry

Erdogans gassjakt skaper farlig krise

Tyrkia fortsetter å trappe opp sin jakt på gass i farvannet rundt greske øyer. Krisen fører til dyp konflikt i NATO, og har skapt en absurd situasjon på en liten gresk ferieøy.

Spiser man frokost i en havnekafé i den tyrkiske feriebyen Kas, blir man møtt med tilbud om å innta lunsj ved en av de mange fiskerestaurantene på nærliggende Kastellorizo, en kort fergetur unna.

Den lille øya, som tyrkerne kaller Meis, ligger knappe to kilometer fra det tyrkiske fastlandet – og 570 kilometer fra den greske hovedstaden Athen. Men den er like fullt gresk, og er de siste ukene havnet midt i en internasjonal konflikt over rettigheter til havs som skaper bølger i NATO.

VAKKER ØY: Den greske øya Kastellorozi er et populært turistmål, særlig for fergeturister fra det nærliggende tyrkiske fastlandet. Foto: CATHAL MCNAUGHTON / X02612

Gassleting

I slutten av juli kunngjorde Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at det tyrkiske leteskipet Oruç Reis skulle begynne undersøkelser etter gass i farvannet nær den lille ferieøya.

Leteskipet ble fulgt av fem krigsskip, Hellas protesterte kraftig, og både greske og tyrkiske jagerfly tok til vingene. På et tidspunkt ble det sluppet sandbager i havet fra et fly som brøt lydmuren over øya. En ufarlig markering, som like fullt utløste panikk.

– Dagen etter dro alle turistene. Vi er en liten øy som er blitt dratt inn i internasjonal storpolitikk, forklarer Yannis Doulgarogliou til VG på telefon fra Kastellorizo.

PÅ TOKT: Det omstridte tyrkiske leteskipet, fulgt av fem krigsskip fra den tyrkiske marinen. Foto: TURKISH DEFENCE MINISTRY

Misliker krigshissing

Han driver Hotel Kastellorizo, ett av de mest fasjonable på den lille øya. Hotelleieren, som har gresk fornavn og tyrkisk etternavn, beskriver hendelsen med jagerflyene som absurd:

Ettersom både Hellas og Tyrkia er NATO-land med amerikanske fly, kunne man ikke si sikkert hvilket land som provoserte ved å slippe sandbager i havet.

– Her på øya har vi et godt forhold til Tyrkia. Vi reiser dit for å handle, de kommer hit for å spise sjømat, og turismen flyter begge veier. Vi ønsker ikke at denne konflikten rundt gassleting skal ramme oss.

Han forteller at turistnæringen er hardt rammet av coronaviruset. Krigshissing er det siste de trengte.

fullskjerm neste IDYLLISK: Kastellorozi er et populært turistmål, særlig for fergeturister fra det tyrkiske fastlandet.

Vil ikke inngå kompromiss

Både Tyrkia og Hellas mener de har rett på eventuelle gassfunn i farvannet ved de greske øyene som ligger rett utenfor det tyrkiske fastlandet.

President Erdogan har uttalt at Tyrkia aldri vil inngå kompromisser i sin jakt på gassressurser, og gir Hellas skylden for konflikten, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet. Den greske forsvarsministeren Nikos Panagiotopoulos har gått så langt som å si at krisen truer hele NATO-alliansen, skriver den greske avisen Ekhatimirini.

De siste dagene har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og USAs president Donald Trump innstendig bedt partene om å besinne seg.

– Vi trenger en diplomatisk løsning på konflikten. Betingelsene for disse samtalene er at øvelsene i det østlige Middelhavet avsluttes, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas torsdag i forkant av et møte med andre europeiske utenriksministre i Berlin.

FORTSETTER LETINGEN: Det seismologiske leteskipet Oruc Reis. Foto: HANDOUT / TURKISH DEFENCE MINISTRY

Militærøvelser øker faren

Men like fullt deltok seks greske F-16-fly i en luftøvelse i farvannet mellom Tyrkia og Hellas torsdag ettermiddag. Flyene tok av fra Kreta, og var i formasjon med krigsfly fra Italia og Frankrike, for å holde en militærøvelse sammen med Kypros.

At land som Italia og Frankrike så tydelig tar Hellas sin side i konflikten har ikke dempet retorikken fra den tyrkiske hovedstaden Ankara. Tvert imot raser den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar mot øvelsen, og lover at «Tyrkia ikke vil gi fra seg en dråpe hav eller la seg lure».

Stikk i strid med ønsket fra NATO om at konflikten trappes ned, har Tyrkia torsdag sendt ut et nytt maritimt varsel om at det omstridte leteskipet skal fortsette sine undersøkelser frem til 1. september. Samtidig planlegger Tyrkerne å holde en egen militærøvelse i Middelhavet.

fullskjerm neste MILITÆRØVELSE: Hellas svarer på Tyrkias gassleting med en storstilt militærøvelse.

Kypros-krangel

Kjernen i konflikten handler egentlig ikke om hva man eventuelt kan finne i farvannet rundt greske øyer som ligger et steinkast fra Tyrkia, men om rettighetene til et massivt gassfunn utenfor Kypros. I flere år har Tyrkia og Kypros kranglet om hvem som skal få utvinne gassen.

Kypros er delt i en gresk og en tyrkisk side, og har fortsatt ikke funnet en fredelig løsning på krigen som gikk fra varm til kald helt tilbake i 1974. Hellas støtter opp republikken Kypros, mens Tyrkia støtter opp om Nord-Kypros, en stat de er alene om å anerkjenne.

PS: Erdogan-regjeringen har også et annet storstilt prosjekt på gang i jakten på gass: Denne uken kunngjorde Tyrkia at de skal igangsette leting etter gass i Svartehavet, der Tyrkias blant annet har havgrense mot Russland.

