FAR OG DATTER: Kristin Urquiza beskriver faren Mark Anthony Urquiza som en hjertevarm og smilende mann. Foto: Privat

Faren døde av corona – nå skylder Kristin (39) på Trump

– Faren min var en frisk 65-åring. Hans eneste sykdom var at han stolte på Trump, og for det måtte han bøte med livet, sier Kristin Urquiza til VG.

«Mitt navn er Kristin Urquiza. Jeg er en av mange som har mistet sine kjære til covid. Min far, Mark Anthony Urquiza, burde ha vært her i dag, men det er han ikke.»

Slik startet 39-åringen fra Arizona sin tale under Demokratenes landsmøte, som ble streamet til en hel verden.

30. juni døde hennes 65 år gamle far etter å ha kjempet i over tre uker mot corona.

«Noe av det siste pappa sa før han døde, var at han følte seg sviktet av Trump og hans likesinnede», sa hun i talen, mens hun boret blikket i skjermen.

Den umistelige pappaen

Over 187.000 mennesker har dødd av coronaviruset i USA. På telefon fra sitt hjem i San Francisco forteller Kristin hele historien om hva som skjedde med faren, og om det nådeløse oppgjøret som kom etterpå.

– Pappa var en høyt elsket mann, sier hun til VG.

Faren var en del av en stor familie og venneflokk. Han var en sånn mann som folk ringte når de trengte hjelp til å flytte et tungt møbel eller fikse noe elektrisk i huset. Mark stilte alltid opp, sier datteren. Han var en av seks søsken, som alle bodde i nærheten av hverandre i Arizona. På søndagene samlet de seg ofte til grilling, med Mark som det naturlige sentrum for begivenheten.

– Så mange, til og med folk jeg ikke kjenner, har sagt til meg: «Wow, faren din gjorde livet vårt så mye bedre. Han kom alltid inn i rommet med et stort smil», sier Kristin.

fullskjerm neste STORT SMIL: Mark var en sosial mann, forteller datteren. Hun har delt familiealbumet med VG.

Kristin og faren pleide å diskutere politikk, selv om de sjelden var enige. Da coronapandemien traff USA med et brak og Arizona gikk i lockdown, ble Mark permittert fra jobben sin på flydelsfabrikken. Kona Brenda har diabetes, og Kristin ringte ofte hjem for å advare dem mot farene ved viruset. Akkurat på dette punktet var de ganske enige, sier hun.

Men så, 15. mai, skulle dette endre seg.

Den republikanske Arizona-guvernøren Doug Ducey gikk ut og opphevet den strenge nedstengingen, etter press fra president Donald Trump, som ville få fart på økonomien. Guvernøren forbød endatil borgermesterne i delstaten om å innføre lokale munnbindpåbud og andre coronarestriksjoner.

– Det var som å skru på en bryter. Det gikk fra total lockdown til fullstendig gjenåpning på en dag, sier Kristin.

– Guvernøren sa at hvis du ikke har en underliggende sykdom, kan du dra ut og handle og møte venner, fortsetter hun.

MISTET FAREN: Kristen Urquiza står på barrikadene etter faren døde av corona. Her i Skype-intervju med VG-journalist Ingeborg Huse Amundsen.

Faren Mark, som stemte på Trump og Det republikanske partiet, tok politikerne på ordet når de sa det var trygt å gå ut og leve som før. Beskjeden kom jo tross alt fra myndighetene, akkurat som vi i Norge forholder oss til coronareglene regjeringen setter ned.

– Jeg sa til pappa: «Dette er ikke trygt, ingenting er forandret, vi står fortsatt midt oppi dette.» Han svarte: «Jeg hører det du sier, men hvorfor ville guvernøren og presidenten ha sagt at det er trygt hvis det ikke er sant?»

Den sosiale 65-åringen dro på karaokebar med venner i slutten av mai. Samtidig eksploderte smittetallene i Arizona. Det skulle bli starten på slutten for Mark.

PÅ KARAOKEBAR: Mark likte å synge karaoke. En tur ut i slutten av mai skulle få fatale følger. Foto: Privat

Kort tid etterpå våknet 65-åringen med feber. Han fikk en stygg hoste og var utslitt. 16. juni ble han innlagt på sykehus og koblet til respirator.

Kristin ringte ham på FaceTime. En sykepleier holdt telefonen foran Mark.

– Der var faren min, på den andre siden, i kunstig koma med masse maskiner rundt seg. Han så virkelig ikke godt ut. Skjegget hans var blitt langt, han som alltid var nybarbert. Det var surrealistisk å se ham sånn. Jeg ble så trist og sint av å vite at pappa kjempet for livet, og at alt han fikk var en Facetime-samtale, sier hun til VG.

I KOMA: Kristin snakker til faren sin via FaceTime, mens han ligger intubert på intensiven i Arizona. Foto: Privat

Hun forsøkte å veie opp for det faktum at ingen fikk besøke ham. Nærmest i desperasjon leste hun opp hilsninger fra slekt og venner, i en lang enveiskommunikasjon.

– Jeg visste at han var redd og at han ønsket å leve, sier hun.

Etter fem dager på intensiven døde Mark, mens en sykepleier holdt ham i hånden.

fullskjerm neste BEGRAVELSEN: Presten leser opp de siste ordene til minne for Mark.

Oppgjørets time

Mark hadde vært hos legen kort tid før han ble smittet av corona, og var ifølge familien ved god helse.

– Min far var en frisk 65-åring. Hans eneste underliggende sykdom var at stolte på Donald Trump, og for det måtte han bøte med livet, sier Kristin.

– Jeg skylder på presidenten og guvernøren i Arizona for at pappa døde. Deres beslutninger har kostet mange liv.

Kristin mener det er Trump-administrasjonens feil at viruset har fått herje fritt i USA. Hun kritiserer presidenten for ikke å ta pandemien alvorlig, spre feilinformasjon og oppmuntre til gjenåpning før det var forsvarlig.

– Dette angår ikke bare hele landet, men setter hele verdens helse i fare, mener hun.

Om Trumps falske tall: «En kniv i ryggen»

En av tingene som virkelig opprører Kristin, er at Trump nylig delte en Twitter-melding der det ble hevdet at bare seks prosent av coronadødsfallene i USA, altså rundt 9000 personer, faktisk døde av covid-19.

Påstanden er blitt sterkt tilbakevist som usann.

– Det er som en kniv i ryggen på oss som allerede prøver å takle at vi har mistet våre kjære. Det oppleves utrolig krenkende, sier Kristin.

Trumps Twitter-melding baserer seg på informasjon fra det amerikanske folkehelseinstituttet Centers for Disease Control and Prevention, der det oppgis at en stor andel av dem som dør av koronaviruset hadde andre, underliggende sykdommer.

– Hvorfor tror du Trump deler slik informasjon?

– Jeg tror alt handler om gjenvalg. Hvis han kan underdrive viruset, kan han unndra seg anklager om at han ikke har håndtert det – for da finnes liksom ikke problemet, svarer Kristin.

DELER SIN HISTORIE: Etter hun talte på Demokratenes landsmøte, har Kristin stilt opp i flere intervjuer i USA for å fortelle om sin far. Foto: Privat

Bodde i utsatt latino-miljø

Da faren døde, etablerte Kristin den ideelle organisasjonen Marked by Covid, som jobber for å hjelpe andre som er blitt rammet av corona – både overlevende, etterlatte og folk som søker informasjon. 39-åringen jobber til vanlig som nestleder i regnskogsorganisasjonen Mighty Earth.

– Gjennom Marked by Covid skal vi kreve å ha et ord med i forhandlingene om corona, sier Kristin, som nevner at de jobber for blant annet tilgang til tidlig testing og utstrakt smittesporing.

En annen kampsak er hvordan etniske minoriteter blir uforholdsmessig hardt rammet av pandemien. Kristins far Mark var selv meksikansk-amerikansk, og nabolaget hans var blant de hardest rammede av corona i Arizona.

– Dette er førstelinjearbeidere som bor tett. Svarte og brune miljøer bærer byrden av viruset i mye større grad enn andre. Dette er nok et eksempel på at regjeringen mener fargede er unnværlige, mener Kristin.

JOBBER FOR CORONAOFRE: Gjennom Marked by Covid forsøker Kristin å bistå andre som er blitt rammet av coronaviruset. Foto: Privat

