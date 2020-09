SLUTT KL. 00: I Norge er det nasjonal skjenkestopp midnatt. Foto: Fredrik Solstad, VG

Norge ikke strengest: Slik er skjenkereglene i andre land

De fleste av våre naboland har, som Norge, innført en form for skjenkerestriksjon. – Jeg er litt overrasket over at Norge ikke har de strengeste restriksjonene, sier Høyres Sveinung Stensland.

Oppdatert nå nettopp

9. august ble det innført forbud mot å drikke alkohol etter klokken 00.00 i hele landet.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten, dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Nå gjør smittesituasjonen det ikke mulig. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen, sa helseminister Bent Høie om grunnen til skjenkestoppen.

I tillegg ble det bestemt at sosiale arrangementer ikke får ha over 200 personer. For private arrangementer er grensen 20 personer.

les også Smittevernoverlege i Tromsø frykter mer smitte etter festhelg

– Norge ikke strengest

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) spurte helseminister Bent Høie 1. september om han hadde oversikt over hvordan skjenkeregelverket er tilpasset smittesituasjonen i andre europeiske land.

Høie viste til en kartlegging av våre naboland og noen utvalgte europeiske lands praksis med skjenkerestriksjoner.

– Oversikten viser jo at det ikke bare er Norge som har inn ført skjenkestopp. Jeg er litt overrasket over at Norge ikke har de strengeste restriksjonene. Island, for eksempel, har gått enda lenger, sier Sveinung Stensland til VG.

Les på E24: Bransjen fortviler over skjenkestoppen

– Synes du skjenkestoppen fungerer bra?

– Ordningen har jo ikke virket så lenge så det er vanskelig å konkludere ennå. Men det er ingen tvil om at folk går tidligere hjem når utestedet stenger tidligere. Dette er dessuten tiltak som også er innført i andre land, som oversikten fra departementet viser.

BA OM OVERSIKT: – Jeg er litt overrasket over at Norge ikke har de strengeste restriksjonene. Island, for eksempel, har gått enda lenger, sier Sveinung Stensland (h). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Se faktaboksen for skjenkepraksisen i utvalgte europeiske land nå, ifølge Helsedepartementet:

Dette er reglene i utlandet Danmark: Ingen generelle skjenkerestriksjoner, men visse restriksjoner frem til 31. oktober:

Steder som driver nattklubb, diskotek eller lignende skal holde lukket. Men de kan endre sine aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer som gjelder for restauranter, barer og lignende, og kan dermed åpne på samme vilkår.

Åpningstiden utvides til kl. 02.00, forutsatt at man ikke slipper inn nye gjester etter kl. 23.00. Hvis man slipper inn nye gjester etter kl. 23.00, skal man stenge kl. 24.00.

Obs: På grunn av lokale smitteutbrudd har Silkeborg og Århus kommuner begrenset åpningstiden for serveringssteder til kl. 24.00. Sverige: Serveringssteder som restauranter, barer og kafeer gis ansvar for å vedta tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Kommunene får ansvar for å holde tilsyn, og fatte beslutninger om forelegg og forbud om dette er nødvendig for at loven overholdes og har mulighet til å stenge serveringssteder.

Servering av mat og drikke skal kun skal skje til gjester som sitter ved et bord eller en bardisk. Serveringsstedene må sørge for smittetiltak. Island: Alle serveringssteder med alkohol må stenge kl. 23.00. Serveringsstedet plikter å sørge for at gjester kan holde to meters avstand til andre besøkende, samt at det maks er 100 personer som kan samles i et lokale.

Innehaver av serveringssteder plikter å rengjøre flater and andre områder som berøres jevnlig. Politiet har de siste ukene foretatt jevnlige kontroller og flere serveringssteder har blitt pålagt å stenge. Finland: Tidligere koronarelaterte restriksjoner knyttet til serveringssteder ble opphevet gradvis i løpet av sommeren.

Fra og med 13. juli er det ingen særskilte koronarestriksjoner på skjenking av alkohol. Men alle gjester ved kafeer og serveringssteder skal ha sin egen sitteplass, samt at det skal tilrettelegges for tilstrekkelig avstand og god håndhygiene. Tyskland: Ansvaret for skjenkebestemmelsene ligger på lokalt nivå.

Fra 24. august har disse byene innført skjenkeforbud i form av at barer og restauranter må stenges ved midnatt: Stadt Offenbach, Kreis Hanau, Maintal, Bruchköbel, Erlensee, Neuberg und Nidderau (alle i delstaten Hessen).

Myndighetene i Hamburg har innført en «alkoholforbudssone» fra kl. 20.00-06.00 fredag og lørdag i områder i byen hvor det er mye menneskesamlinger og festing i gatene.

Skjenking ved serveringssteder er fremdeles tillatt, men kiosker, supermarkeder og bensinstasjoner får ikke selge alkohol. Italia: Det er ikke innført skjenkerestriksjoner på nasjonalt nivå, men regjeringen vedtok nylig å stenge diskoteker og nattklubber for å unngå smittespredning.

I tillegg har det på lokalt nivå vært innført forskjellige typer tiltak for å begrense salg av alkohol særlig på barer, f.eks. forbud mot salg av alkohol etter midnatt flere steder og forbud mot å selge «takeaway» drinker.

Det er fortsatt krav om bordservering, avstand og hygiene på alle serveringssteder. Hellas: Kafeer, restauranter, barer og nattklubber skal holdes stengt mellom midnatt og 07.00.

Gjester kan ikke stå ved baren). Kun fire kan sitte ved samme bord (seks hvis man er nær familie). Det skal være tre meter avstand mellom bordene innendørs, to meter utendørs.

Selv om man ikke får kjøpt alkohol på restauranter, barer osv., så kan det kjøpes i nattåpne dagligvarebutikker/kiosker. På Kypros er det begrensninger i antall personer ved bordet, avstand, renhold etc. Polen: Ingen corona-relaterte skjenkerestriksjoner Frankrike: Det er ikke nasjonale restriksjoner knyttet til skjenkebevilling for barer og serveringssteder i Frankrike, så lenge anbefalte hygiene- og smittevernregler overholdes.

Lokalt man myndighetene innføre restriksjoner i områder hvor viruset sirkulerer aktivt.

Det er fortsatt restriksjoner knyttet til diskoteker som ikke ble gjenåpnet etter nedstengingen av samfunnet i mars. Belgia: Serveringssteder må stenge senest kl. 01.00 og deretter holde stengt i minst fem timer. Lokale myndigheter kan gjøre tilpasninger til disse reglene.

I Brussel opphører salg av alkoholholdig drikke ved midnatt. Også såkalte «night shops» der man kan kjøpe alkohol nattetid, har salgsforbud etter midnatt i Brussel.

I Vest-Flandern er det forbud mot å medbringe/nyte alkoholdrikker på strendene t.o.m. 30. september. Storbritannia: Helsetiltak er delegert til landene og praktiseres litt forskjellig i England, Skottland, Nord-Irland og Wales.

I England ble alle kafeer, puber og restauranter stengt 20. mars. Puber og restauranter gjenåpnet 4. juli, men med visse begrensninger. Alle nattklubber og diskoteker er fortsatt stengt. Det er innført lokale restriksjoner i Leicester, Greater Manchester, Lancashire, og West Yorkshire. I disse områdene har rådene om sosial distansering blitt skjerpet.

Skottland tillot gjenåpning av puber og restauranter 15. juli, men live-underholdning er ikke tillatt. Det er også innført regler om lydnivå for å unngå unødvendig roping/hevede stemmer(!) Vis mer

– Meningsløst tiltak

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er fraksjonsleder i helsekomiteen i Stortinget. Hun er svært kritisk til den nasjonale skjenkestoppen.

– Dette er et meningsløst tiltak og må opphøre umiddelbart. Arbeidsplasser går tapt og utelivsbransjen taper millioner av kroner. Det reduserer ikke engang smittefaren. Jeg skjønner ikke hvor mange bevis Bent Høie må ha for å se det samme.

Frp-topp om grottefesten: – Siste dråpen

– Allerede før skjenkestoppen ble innført, viste tall fra FHI at 20 prosent av smittetilfellene skjedde på hjemmefester. Skjenkestoppen bidro til å øke antall hjemmefester. I tillegg til at tiltaket øker smittefaren, må nå politiet bruke tid og ressurser på å håndtere bråk og frustrerte naboer, sier hun.

– MENINGSLØST: Den nasjonale skjenkestoppen må opphøre umiddelbart, mener Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Foto: Hallgeir Vågenes

– Hvordan øker skjenkerestriksjonene smittefaren?

– Det er på hjemmefester smittespredningen skjer og da må man ha tiltak rettet mot det. Det gjør man ved å sørge for at skjenkesteder er åpne, og legge til rette for at fester kan gjennomføres under kontrollerte og trygge rammer på utesteder.

Travel natt for politiet: – Kan tyde på at folk har flyttet festen hjem

Frp-representanten mener utelivsbransjen er rammet av en kollektiv avstraffelse.

– Det er 86 kommuner i Norge som ikke har hatt et eneste smittetilfelle gjennom denne pandemien. Med skjenkestoppen rammes alle selv om det ikke finnes et eneste smittetilfelle i kommunen.

– Kraftig bekymring

I Oslo, Bergen og Trondheim er man også i tvil om skjenkestoppen er effektiv. I Oslo gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut allerede 12. august og trakk 00-skjenkeregelen i tvil.

Og det er hjemmefestene han er bekymret over.

– Jeg er usikker på om dette er det riktige virkemiddelet akkurat nå. Jeg håper ikke at festingen flytter seg fra ordnede former til privatfester og nachspiel uten kontroll, sa Johansen på sin egen pressekonferanse.

Han mener fortsatt det samme, og sier det er en krevende situasjon.

– Vi har stor tillit til myndigheter og de vedtak som fattes. Men vi er godt skodd for å håndtere dette selv i Oslo, sier han til VG.

Byrådslederen peker på at Oslo kommune hadde en veldig god avtale med utestedene og utførte mange kontroller. Utesteder som ikke fulgte reglene nøye ble stengt.

– Nå som det er generell skjenkestopp ved midnatt har jeg en kraftig bekymring for utviklingen av festing hjemme, sier han.

Kommentar: Selvsagt vil unge feste

Oslo kommune har bedt om en ny vurdering fra Helsedepartementet. Både av hensyn til utelivsbransjen og av smittevernhensyn.

– En utvidelse av skjenketidene nå vil også smittevernfaglig være riktig med tanke på at det vil begrense mengden av hjemmefester i små leiligheter i Oslo, sier Raymond Johansen.

les også Studentleder om smitteutbruddet på NHH: Retningslinjene ble brutt

– Ikke nytt med hjemmefester

Høyres Sveinung Stensland mener imidlertid skjenkestoppen og de andre tiltakene som ble innført 9. august var viktige fordi vi fikk en smitteøkning i sommer.

– Hva tenker du om smittespredningen som skjer på hjemmefester?

– Hjemmefester er jo ikke et nytt fenomen. Det vil alltid være hjemmefester, uansett hvilke skjenketider vi har, sier Hlyres helsepolitiske talsperson.

– Når bør man oppheve skjenkestoppen?

– Tiltaket skal vurderes på nytt i midten av september og det tror jeg er fornuftig, sier han.

Publisert: 06.09.20 kl. 01:43 Oppdatert: 06.09.20 kl. 02:02

Les også