DRAMATISK: Mange frykter nye sammenstøt søndag når store folkemengder trolig vil samles i protest mot president Aleksandr Lukasjenko. Bildet er fra mandag 10. august, dagen etter valget. Foto: AP

Nye protester søndag: – Jeg vil ikke være Lukasjenkos soldat

VILNIUS (VG) Hviterusserne forbereder seg til nye protester mot president Aleksandr Lukesjenko (65) søndag. Samtidig ruller kjøretøyer med store politistyrker inn i hovedstaden Minsk.

Stemningen er til å ta og føle på etter at Lukasjenko har signalisert at han ikke har tenkt å legge noe imellom overfor demonstrantene. Lørdag anklaget han NATO-landene for å støtte opp om en «farget revolusjon» i Hviterussland. Han ba også de militære reagere «uten forvarsel» på krenkelser av grensen.

Mikhail Prokudin (24) er bekymret. Han møter dag etter dag opp utenfor den hviterussiske ambassaden i Litauen for å protestere mot Lukasjenko-regimet.

Det er bare drøyt tre mil til den hviterussiske grensen, men Mikhail har ikke vært i hjemlandet på fire år.

DEMONSTRERER: Mikhail Prokudin utenfor den hviterussiske ambassaden i Vilnius. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Jeg vil ikke være Lukasjenkos soldat. Derfor dro jeg hit til Vilnius for fire år siden, forklarer han oss.

– Hvis du ikke studerer, må du tjenestegjøre som soldat. Jeg er ikke med på det. Jeg vil ikke støtte det systemet der. Jeg vil ikke ha Lukasjenko, sier han om presidenten som har sittet ved roret i hele 26 år og som – ifølge den statlige valgkommisjonen – vant valget for to uker siden.

Søndag er det ventet nye demonstrasjoner mot Aleksandr Lukasjenko og hans regime.

Videoer fra flere byer i Hviterussland viser at folk allerede har begynt å samle seg for å demonstrere.

Mikhail er slett ikke alene om å stå på den andre siden av veien av den hviterussiske ambassaden i Vilnius – det nærmest de får lov til å stå.

Her er det mange – og de har det rød-hvite flagget som Hviterussland brukte før det ble en sovjetrepublikk og i de få årene fra Sovjetunionens fall til Lukasjenko innførte det flagget som brukes nå.

SØNDAG: Tidlig søndag rullet kjøretøyer - trolig med styrker fra innenriksdepartementet - inn i hovedstaden Minsk. De skal trolig forberede seg til demonstrasjonen senere på dagen. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Lukasjenko er en diktator. Han tar livet av folk. Han har fratatt det hviterussiske folk 26 års utvikling og vekst. Han er ikke opptatt av folket. For syvende gang forfalsket han valget, sier Mikhail Prokudin.

Han og de andre demonstrantene har forsøkt å få de ansatte på ambassaden i tale, men ikke lyktes med det.

– De ignorerer oss fullstendig, sier han.

Som så mange andre er han bekymret for volden mot fredelige demonstranter i Hviterussland. Rundt 7000 har blitt pågrepet i protestene, ifølge de offisielle tallene fra innenriksdepartementet.

Fredag kom nyheten om at 46 personer er siktet - for vold mot politi og andre styrker.

For å hedre politifolk ble det denne uken kjent at Lukasjenko har beæret flere hundre av de med en nasjonal æresbevisning.

Samme Aleksandr Lukasjenko har i løpet av de siste dagene kommet med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser:

* Han mener at NATO-landene forflytter sine tropper mot den hviterussiske grensen, både i Polen og Litauen.

* Han mener Vesten støtter opp under en «farget revolusjon» i Hviterussland.

* Han sier at han for første gang etter 26 år som president har satt de væpnede styrker i kampberedskap.

* Han sa i et møte med militære ledere lørdag at de skal reagere på eventuelle krenkelser av grensen «uten forvarsel».

* Han truer med at streikende gruvearbeidere som krever presidentens avgang, kan bli erstattet, enten med innenlands arbeidsløse eller med ukrainsk arbeidskraft.

* Han har invitert russiske journalister til landet sitt for å erstatte hviterussiske journalister som har gått ut i streik.

Ifølge den offisielle valgkommisjonen vant Aleksandr Lukasjeno valget for to uker siden - med 80 prosent av stemmene. Opponenten Svetlana Tikhanovskaja hevder at det var hun som fikk flest stemmer.

