NYE PÅSTANDER: I Michael Cohens nye bok hevder han Trump blant annet leide skuespiller for å gi Barack Obama sparken. Foto: Evan Vucci / AP

Eksadvokat hevder Trump leide inn Obama-skuespiller

I sin nye bok skriver Michael Cohen at Donald Trump spilte inn en video med en skuespiller utkledd som Barack Obama – og ga ham sparken.

Nå nettopp

Michael Cohen var Donald Trumps advokat fra 2006 til 2018, og hans selvutnevnte «fikser». I desember 2018 dømt til tre års fengsel for skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen.

Nå går han til frontalangrep på sin gamle klient i ny bok.

«Disloyal: A Memoir» blir lansert tirsdag 8. september, men en rekke amerikanske medier har allerede fått tak i boken.

NY BOK: Donald Trumps tidligere advokat gir ut boken «Disloyal: A Memoir» 8. september. Foto: Skyhorse Publishing

Cohen beskriver den amerikanske presidenten som «en juksemaker, en løgner, en bedrager, en mobber, en rasist, et rovdyr, en svindler» og en som kun er interessert i presidentskapet for egen økonomisk vinning, ifølge CNN.

Trump har på sin side kalt Cohen en løgner og bedrager, og skrev i august 2018:

«Svært opptatt av Obama»

Cohen skriver at Trump var svært opptatt av president Barack Obama også før han selv stilte til valg, ifølge The Washington Post og CNN.

I boken skriver han at Trump leide inn en skuespiller til å spille Obama i en film. Ifølge Cohen gikk filmen ut på at Trump rakket ned på Obama og så ga ham sparken.

Cohen oppgir hverken navnet på mannen som skal ha blitt leid inn for å spille Obama eller en konkret dato for filminnspillingen.

I boken kan man se et bilde av Trump og en svart mann i dress. De sitter på hver sin side av en pult, der det blant annet ligger en bok med Obamas navn i store bokstaver. Mannen har på seg en pin med det amerikanske flagget, skriver CNN.

– En vanæret forbryter

– Michael Cohen er en vanæret forbryter og en advokat fratatt bevillingen, som løy til Kongressen. Han har mistet all troverdighet, og det er ikke overraskende å se hans siste forsøk på å profittere på løgner, sier Kayleigh McEnany, pressesekretær i Det hvite hus, til The Washington Post.

I boken motstrider Cohen noen av forbrytelsene han er dømt for, og har erkjent straffskyld for, og fremstiller seg selv som et offer for rettsvesenet, ifølge CNN.

De siste månedene har Cohen vært ut og inn av fengsel. Nå er han igjen løslatt for å sone straffen hjemme.

Publisert: 07.09.20 kl. 04:03

Les også