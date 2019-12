SAVNET: Emilia Lundberg. Foto: missingpeople.se

Ny forsvinningssak ryster Sverige: Emilia (20) savnet i over én uke

Ingen har sett Emilia Lundberg (20) siden 22. november. Politiet frykter hun er kidnappet.

20-åringen forsvant fra Tollarp i Skåne sør i Sverige 22. november, da en nabo så henne forlate leiligheten sin.

Det siste livstegnet er en SMS sendt klokken 11.16 samme dag.

– Jeg vil bare at hun skal komme hjem. Uansett hva som har skjedd, sier Emilias mor ifølge Aftonbladet.

Lundberg er rundt 175 centimeter høy, skriver missingpeople.se.

– Om noen vet noe. Vær så snill, si fra. Det kan gjøres anonymt til politiet, fortsetter moren.

Politiet tror 20-åringen kan være utsatt for noe kriminelt, og etterforsker saken som kidnapping.

– Vi har ikke funnet noe som tyder på at hun holder seg borte av fri vilje. Det finnes ofte en forklaring, men vi har ikke funnet noe som tyder på det, sier Robert Loeffel i Skåne-politiet, ifølge Aftonbladet.

Naboen som så Emilia fredag forteller at hun forlot hjemmet sitt sammen med en annen person.

Hun skal ha vært tynt kledd, og bankkortet hennes skal ha vært igjen i leiligheten. Politiet har ikke kommet i kontakt med personen som ble observert med 20-åringen.

Flere funn

I helgen skal politiet ha sperret av et større område nordøst i Skåne, etter at det ble gjort flere funn i forbindelse med forsvinningen.

– Det er gjort flere funn, men det er et populært område, så om funnene kan knyttes til saken vet jeg ikke, sier John Sjöblom i politiet til Kristianstadsbladet.

Politiet presiserer at de ikke har gjort funn av levninger.

Funnene er gjort i nærheten av der Emilias telefon sist ble registrert brukt. Telefonen kan bli en viktig del av etterforskningen, men er ennå ikke funnet. Det er ikke kjent om en telefon er blant funnene som ble gjort lørdag.

Kroppsdel funnet i Wilma-saken

Mysteriet rundt Emilia Lundberg er den andre forsvinning-saken som ryster Sverige denne vinteren.

Wilma Andersson (17) har vært savnet siden 14. november, og før helgen meldte politiet at de har gjort et funn som utelukker at hun kan bli funnet i live.

les også Wilma-forsvinningen: – Mistanken er styrket

– Politiet har funnet en kroppsdel som utelukker det at hun kan bli funnet i live, heter det i pressemeldingen.

Wilmas kjæreste sitter i varetekt og er hovedmistenkt i saken.

