Kastet ut fra toppmøte: Varsler flere aksjoner

MADRID (VG) Klimaorganisasjonene varsler sivil ulydighet for å vise sin misnøye i klimakampen. Onsdag ble mange av dem utvist fra toppmøtet i Madrid.

Med to dager igjen av FNs klimaforhandlinger i Madrid, er mange blant klimaaktivistene frustrerte. De mener forhandlingene går for tregt, og har bestemt seg for å aksjonere.

– Det er en aksjon vi ikke har fått tillatelse til å ha. Vi risikerer å miste inngangspassene våre, sier Julie Næss Karlsen i Natur og Ungdom.

En hel gruppe organisasjoner har samlet flere hundre medlemmer, som roper slagord og synger kampsanger i konferansebygget. De blir ført ut av sikkerhetsvakter, mange får høre at de ikke slipper inn igjen.

– Vaktene splittet folkemengden i to og dyttet folk ut, sier Karlsen til VG,

Sikkerhetsstyrkene lukker porten bak henne og stenger dem ute.

DEMONSTRERER: Urfolk i store deler av verden opplever at landområder ødelegges og lokalsamfunn rammes av forurensing. Foto: Runa Victoria Engen

– Det er synd at så mange stemmer blir lagt bånd på, men om vi er innenfor eller utenfor kommer vi til å fortsette aksjonen, sier Gina Gylver i Natur og Ungdom.

– Med rekken ministere og personer med sikkerhetsregimer rundt seg tilstede, er det forståelig at dere blir ført ut?

– Vi visste at det var en mulighet.

Onsdag kveld er minst åtte norske deltakere utestengt fra forhandlingene på grunn av aksjonen. De regner med at nærmere hundre aktivister er utestengt.

Aksjonen var fredelig, ifølge samarbeidsgruppen bak, og de forventer at deltakerne får komme inn på konferansen torsdag.

– Forvent mer sivil ulydighet

Noen timer tidligere stormet «Fridays for future» scenen etter Greta Thunbergs tale.

– Hvis ikke disse forhandlingene fører fram til løsninger, vil vi se mer raseri bak aksjonene, sier Alexandria Villaseñor(14) fra New York.

Verden kan forvente å se mer av dette det kommende året, ifølge Villaseñor, som har en stor følgerskare i USA.

– Jeg forventer at det blir flere streiker, aksjoner og sivil ulydighet. Samtidig finner unge nye former å aksjonere på, sier Villaseñor.

I går varslet hun, Greta Thunberg og flere aksjonister at de vil trekke flere land for retten for å fortsette klimagassutslippene. Blant dem er Norge.

– Vi føler et hastverk, det er det som ligger bak hver eneste demonstrasjon og aksjon, sier 14-åringen.

Hun forklarer at frustrasjon etter fjorårets forhandlinger var grunnen til at mange unge engasjerte seg.

AKSJONERER: Alexandria Villaseñor sier «Fridays for future» og andre organisasjoner vil finne nye måter å markere at det haster med handling. Foto: Runa Victoria Engen

Uttrykk for skuffelse

– Det handler om en utålmodighet. Disse klimaforhandlingene har eksistert så lenge jeg har levd. Alle er skuffet og vil at noe skal skje, sier Næss Karlsen.

Forhandlerne har vært nervøse for utfallet, fordi det har vært større uenighet enn forventet. Saker som var løst, har kommet opp igjen.

Mandag kveld strandet ett av forhandlingsområdene uten en løsning.

Samtidig fikk den norske klimaministeren, Ola Elvestuen, et ansvar for forhandlingene om tap og skade. Det vil si hvordan landene skal bære kostnadene for naturkatastrofer, som flom, orkan og tørke.

– Det er et så viktig tema, fordi land i sør bør ikke måtte ta regningen for skadene resten av verden har skapt, sier Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

– Hvis vi går herfra uten å lande en løsning på tap og skade, er årets klimaforhandlinger mislykket på et viktig punkt.

STENGT: Ifølge Aled Fisher mistet flere av demonstrantene adgangspass til klimaforhandlingene. Foto: Runa Victoria Engen

Elvestuen: – Fastlåste posisjoner

Den norske delegasjonen har vært med på å lede forhandlingene om tap og skade fra konferansen startet.

– Det er vanskelige forhandlinger og det er mange som har fastlåste posisjoner. Vår oppgave er å se hvor vi kan komme til enighet, sånn at vi kommer videre og får framdrift, sier Ola Elvestuen (V) til VG.

Fristen går ut til helgen. Elvestuen sier at de jobber godt for å komme i mål, men han legger ikke skjul på at forhandlingene generelt har vært krevende.

– I denne COPen er vi i en alvorlig situasjon i dag. Land må ha vilje til å komme fram til en enighet for at dette skal bli en suksess, som tar Parisavtalen ett steg framover, sier Elvestuen.

Publisert: 11.12.19 kl. 19:09

MINISTER: Ola Elvestuen (V) skal sørge for at forhandlingene om ett av hovedtemaene går framover, sammen med sin kollega fra Grenada. Foto: Runa Victoria Engen

