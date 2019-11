Joakim Larsson i Sverigedemokraterna mener man ikke kan stole på politiet, og mener derfor man selv bør kunne gå løs på innbruddstyver.

Svensk politiker vil gjøre det lovlig å drepe innbruddstyver

Politikeren Joakim Larsson i Sverigedemokraterna tar til orde for å utvide retten til å drepe i selvforsvar. Nå ønsker han amerikanske tilstander – i Sverige.

Den svenske politikeren kommer med det omstridte utspillet i Aftonbladet. Det kommer i forkant av at Sverigedemokraterna (SD) møtes til landsmøte til helgen. Der skal de blant annet diskutere nødrett og nødverge.

Får Joakim Larsson det som han vil, skal man kunne forsvare seg selv eller sin eiendom om man føler seg truet. Han viser til den såkalte «stand your ground»-loven i USA.

Selv om lovene varierer noe mellom ulike stater, åpner de opp for at man kan bruke dødelig vold selv om man kunne forsøkt å trekke seg unna.

Larsson er i dag gruppeleder for partiet i Tierp kommune og politisk sekretær for partiet i Riksdagen.

– Jeg vil unngå situasjoner der mennesker som forsvarer seg senere blir dømt for voldelige forbrytelser. Det er urimelig hvis du ikke kan stoppe innbruddstyver, sier han til Aftonbladet.

Også i dag er det lov å bruke vold eller drepe noen i nødverge.

Larsson mener imidlertid at domstolene er for strenge når de tolker lovverket, og at de ikke lenger kan stole på politiet om man blir utsatt for grov kriminalitet.

Ledelsen i Sverigedemokraterna avviser forslaget, men vil utrede hvordan man kan utvide retten til å forsvare seg i nødverge.

