SHOW MUST GO ON: Donald Trump i Det hvite hus torsdag, hvor han delte ut medaljer til amerikanere som har utmerket seg innen kunst og kultur. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Det hvite hus: Donald Trump ønsker seg riksrettssak i Senatet

Den amerikanske presidenten håper demokratenes riksrettsgransking havner i Senatet. – Det er åpenbart det eneste stedet han kan forvente å bli rettferdig behandlet, sier Det hvite hus.

Oppdatert nå nettopp

Talsperson Hogan Gidley kom med den – kanskje overraskende – nyheten natt til fredag norsk tid: President Donald Trump vil at riksrettssaken mot ham skal havne i Senatet.

– Han vil ha en rettssak i Senatet fordi det åpenbart er det eneste kammeret hvor han kan forvente rettferdighet og rettssikkerhet etter grunnloven, sier Gidley til Reuters.

Dersom Representantenes hus bestemmer seg for at Trump må stilles for riksrett, sendes nemlig saken til Senatet, som må ta stilling til om de skal gjennomføre en riksrettssak eller ikke.

Ifølge Politico møttes flere av republikanernes senatorer og Trumps topprådgivere torsdag for å diskutere partiets strategi videre.

Dette er riksrett Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som skal behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med flertall kan Representantenes hus avgjøre om en president skal stilles for riksrett. Huset kontrolleres nå av demokratene.

Saken går da til senatet, hvor presidenten skal dømmes eller frikjennes. Her trengs det to tredjedelers flertall for å få avsatt presidenten. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. Kilde: NTB

Det er først i en riksrettssak i Senatet at presidenten kan bli dømt og fjernet fra sin stilling. For at det skal skje, må et to tredjedels flertall i det republikansk-dominerte Senatet til.

Det hvite hus ser imidlertid for seg at en riksrettssak i Senatet vil se ganske annerledes ut enn høringene som for tiden finner sted i Representantenes hus.

– Vi vil også forvente å endelig høre fra vitner som faktisk ha r observert, og muligens deltatt i, korrupsjon – slik som Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden og den såkalte varsleren, for å nevne noen, sier Gidley.

RIKSRETTSJEF: Adam Schiff, leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Foto: ANDREW HARRER / POOL / BLOOMBERG POOL

Adam Schiff er leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, og er den som leder den pågående riksrettsprosessen. Han kom med sterk skyts mot Trump etter torsdagens høringer, der blant annet tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus Fiona Hill forklarte seg.

– Det vi har sett her er mye mer alvorlig enn et innbrudd i det demokratiske hovedkvarteret, sier han til nyhetsbyrået AFP og legger til:

– Dette går ut over det Nixon gjorde.

Tidligere president Richard Nixon gikk av i kjøvannet av Watergate-skandalen i 1974. Hadde han ikke gjort det, kunne han blitt stilt for riksrett.

