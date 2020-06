DEN STORE FESTEN: Svenske helsemyndigheter er redd for at midtsommer-feiringen til helgen kan gi nye smitteutbrudd i Sverige. Foto: Mona Langset

Tegnell festbrems før midtsommer-helgen

Med nye smitteutbrudd blant skoleslutt-feirende og studenter så advarer nå Sveriges statsepidemiolog mot festing under midtsommer.

Det er på ingen måte slutt på Coronautbrudd i Sverige. Vårt naboland passerte nylig 5000 døde i pandemien Det er meldt om nye utbrudd i Gällivare og i regionen Östergötland slås det alarm etter smitteeksplosjon blant unge studenter som feirer slutten på skoleåret.

Nå hever statsepidemiolog Anders Tegnell pekefingeren rett i forkant av den store svenske festhelgen: Midtsommer.

– Unngå store fester. Faren er ikke over, sier han til Aftonbladet torsdag .

Midtsommerhelgen skjer denne helgen og det er ventet betydelig mer reising og festing de kommende dagene og det skremmer Folkehelsemyndigetene i Sverige. Tegnell minnet om de seneste utbruddene på torsdagens pressemøte og advarte svenskene mot å delta på store fester.

– Når det gjelder døde har vi som sagt kommet over 5000 tilfeller totalt så langt, et forskrekkelig høyt tall som jeg tro ingen kunne drømme om at vi skulle havne på, sier Tegnell.

– Unngå store fester. Dere har sikkert fått med dere det store utbruddet i Gällivare og i tillegg signaler signaler fra andre deler av landet om utbrudd i forbindelse med studentfester. Jeg tror det er kjempeviktig at man husker dette nå som man planlegger feiringen i helgen, sier han under dagens pressekonferanse.

Han poengterte at folk bør unngå å reise med transportmidler der det ikke er mulig å bestille plass, som for eksempel busser, trikk og bane.

– Dropp bryllup og begravelser

Tegnell sa også at folk bør unngå å dra på arrangementer som dåp, bryllup og begravelser.

– Fordi smittekurvene er slik de er og på ingen måte reflekterer at faren er over, så er det veldig viktig at vi nå rett før sommeren tenker på å følge smitterådene. Jo, vi har sluppet opp på en del restriksjoner, men det betyr ikke at faren er over, sier Tegnell.

Trenden har vært nedadgående siden Sverige på det meste registrerte 185 dødsfall på én dag den 21. april. Likevel var gårsdagen, med 102 nye dødsfall, det høyeste tallet landet hadde sett siden 15. mai.

– Spredningen er formodentlig noe lavere enn vi har trodd, men ikke veldig mye lavere. Men dette er vanskelig. Her er det ikke en jevn spredning i befolkningen, men en veldig flekkvis spredning, sier Tegnell.

Nå anbefaler han folk å holde seg hjemme, eller innendørs.

– Hjemme kan også bety at man oppholder seg på et hotellrom eller på en hytte, avhengig av hvor man befinner seg. Det gir oss en sjans til å redusere smittekurvene. Dropp de store sosiale sammenkomstene og hold avstand til hverandre, sier han.

Publisert: 18.06.20 kl. 23:45

