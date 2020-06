SUPERDIPLOMAT: Arild Øyen har vært ambassadør i en rekke afrikanske land. Han var også sentral med å få den drapsdømte nordmannen Joshua French ut av Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Helge Mikalsen

Kampen om Sikkerhetsråd-plass: Norsk toppdiplomat mener afrikanske land presses til å si ja til alle

Nå blir det avgjort om Norge får plass i FNs sikkerhetsråd. Den pensjonerte toppdiplomaten Arild Øyen mener at valgkampen burde vært unngått.

Oppdatert nå nettopp

– Det er tre veldig like land sett med afrikanske øyne, sier den pensjonerte diplomaten Arild Øyen til VG.

Øyen har vært ambassadør i flere afrikanske land, blant annet Algerie og Uganda. Da Norge startet sin kampanje for å få en plass i FNs sikkerhetsråd, ble han hyret inn for å drive valgkamp mot de afrikanske landene. I snart tre år har Øyen reist rundt på kontinentet og sanket stemmer.

Tre kandidater fra Vesten – Norge, Irland og Canada – kjemper om en ikke-permanent plass i FNs sikkerhetsråd. Øyen tror at de tre kandidatene stiller jevnt når FNs medlemsland stemmer klokken 15 norsk tid i dag.

– Canada har satset mye på å bli valgt. Et land som er så sterkt må kommer inn. Irland har tradisjon for å vinne denne typen valg. Norge gjør mer enn Irland i FN. Det er vår sterke side. Det blir jevnt, sier han.

Dilemma

Alle FNs medlemmer kan stemme, og hver stemme teller like mye. Norske diplomater har reist verden rundt for å skaffe Norge stemmer til plassen i Sikkerhetsrådet, og regjeringen har brukt flere titalls millioner kroner på valgkampen.

Øyen mener at det kan være uheldig at tre vestlige land skal konkurrere mot hverandre.

– Det går med masse ressurser. Og det er svært få saker disse tre landene er uenige om, sier den pensjonerte diplomaten.

VIL INN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i New York under FN-uken i september. Hun har vært en pådriver for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han tror også at valget skaper et vanskelig dilemma for land i Afrika, der han har drevet valgkamp for Norge. I møte med representanter for afrikanske land, har Øyen forsøkt å overbevise dem om at de vil ha nytte av å stemme på Norge.

– Shopping, det driver vi ikke med. Men vi må argumentere med noe som er til fordel for deres land. Det er 54 land i Afrika som må velge vekk et land de ønsker å ha et godt forhold til. Derfor ender de med å si «Oui monsieur» til alle. Vi presser dem til det. Vi burde ikke sette dem i denne situasjonen, sier Øyen.

Andre regioner har allerede samlet seg om sine kandidater. Asia og Stillehavsregionen har valgt India, mens Latin-Amerika og Karibien er blitt enige om å fremme Mexico. Dermed har de ingen motkandidater under avstemningen i dag.

I Afrika pleier Den afrikanske union (AU) å enes om en kandidat, men denne gangen utfordrer Djibouti Kenya, som er AUs valg.

– Klemme, uansett

En kandidat må bli valgt med minst to tredeler av stemmene. Dersom ingen eller bare ett land får to tredeler av stemmene, blir det holdt en ny valgomgang torsdag.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug sa i et intervju med TV2 tirsdag at hun håper at Norge ikke får plassen.

– Vi har allerede svidd av millioner på dette her, og hvis vi kommer inn, kan vi havne i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge, sa Listhaug i intervjuet.

Øyen mener tvert imot at det vil være en nyttig erfaring.

– Vi kommer i en klemme, uansett. Hvis vi sitter i Sikkerhetsrådet, får vi med oss erfaring som vil være nyttig for diplomater når de føler seg klemt mellom stormaktene. Det gir oss ballast til å takle vanskelige situasjoner, sier han.

Hvorvidt Norge kan få gjennomslag for politikken vi ønsker oss er Øyen usikker på.

– Gjennomslag ved å overtale noen som er uenige med å oss til å skifte mening, det skjer ikke. Men vi kan være en pådriver. Vi vil ha flere muligheter enn hvis vi ikke sitter i Sikkerhetsrådet, sier han.

Publisert: 17.06.20 kl. 15:01 Oppdatert: 17.06.20 kl. 15:23

Les også

Fra andre aviser