Cuomo: – Presidenten er ute etter krangel

Donald Trump tvitret tirsdag morgen at New York-guvernør Andrew Cuomo ringer ham hele tiden og ber om utstyr presidenten mener er delstatens ansvar. Cuomo sier han ikke er interessert i å krangle og oppfordrer til samarbeid.

Andrew Cuomo sier på en pressekonferanse tirsdag at president Trumps uttalelser mandag om at presidenten har absolutt myndighet til å bestemme hvilke stater som skal gjenåpne «ikke medfører riktighet sånn jeg ser det».

– Presidenten var tydeligvis misfornøyd. Han tvitret i dag morges at han var misfornøyd. Jeg tok ikke helt meningen, men det handlet om at han ikke var fornøyd med regjeringen. Presidenten er tydeligvis ute etter krangel nå det gjelder dette temaet, sier Cuomo om tematikken som går på myndighet over statene.

Guvernøren legger til at Trump ikke vil få noen krangel med ham, og oppfordrer til samarbeid og partnerskap.

– Det beste vi kan gjøre er å samle oss. Noen ganger er det bedre å unnvike en kamp enn å gå inn i den. Presidenten vil ikke få noen krangel med meg, jeg vil ikke gå inn i den. Dette handler ikke om meg, men om oss alle, sier Cuomo.

Før pressekonferansen tirsdag, tvitret president Trump om Cuomo og hevdet at guvernøren har ringt ham daglig, noen ganger hver time, og tigget om alt.

«Mesteparten av dette har vært delstatens ansvar, som nye sykehus, senger, respiratorer etc. Jeg har gjort alt dette for ham, og nå virker det som han vil ha uavhengighet! Det kommer ikke til å skje!», skriver presidenten.

– Jeg ser frem til å samarbeide med presidenten. Han får ingen kamp her. Det vil jeg ikke la skje. Vi har ikke noe valg: Vi må gjøre dette sammen, sier Cuomo videre.

På pressekonferansen mandag kveld der Trump hevdet han har absolutt myndighet over delstatene, fikk han motbør fra journalister og avbrøt flere av dem.

– Presidenten har sagt han har total makt, og nå som vi vet dette må vi være smarte. Det er det som avgjør hvordan dette går, og avgjør liv og død: Det føderale statlige demokratiet. Vi har ingen konge i dette landet, det ville vi ikke ha. Vi har valgt en president, sier Cuomo.

På spørsmål om hvorfor han snakker om at han vil slutte fred Trump, men samtidig omtaler ham i nedlatende tone som konge, svarer guvernøren:

– Han har ikke full myndighet, jeg er delstatens guvernør. At han har full makt i landet kan ikke stå usagt.

Publisert: 14.04.20 kl. 18:16 Oppdatert: 14.04.20 kl. 18:26

