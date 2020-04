ANTATT KJØRETØY: Dette er politibilen politiet mistenker mannen har brukt tidligere. Foto: RCMP NOVA SCOTIA / X80001

Pågående skyteepisode i Canada: – Bevæpnet og farlig

En person har i flere timer blitt jaktet av politiet i Nova Scotia i Canada etter en aktiv skytehendelse.

Politiet i den østlige provinsen Nova Scotia i Canda skriver på Twitter at politiet er på stedet i tettstedet Portapique i forbindelse med en pågående skyteepisode.

– Det er flere ofre. Han blir ansett som bevæpnet og farlig, skriver politiet om den mistenkte på Twitter.

Like over klokken 04.30 norsk tid la politiet i Nova Scotia først ut en melding på Twitter hvor de skrev at de hadde fått melding om klager på skyting i Portapique-området.

– Personer blir bedt om å unngå området og bli i sine hjem med dørene låst på nåværende tidspunkt, skrev de i meldingen.

Utover ettermiddagen har politiet kommet med løpende oppdateringer om hvor den navngitte mannen har beveget seg. Klokken 15.17 skriver de også at han antagelig har skaffet seg det som ser ut til å være en politibil og en politiuniform.

Senere kommer det frem at han nå kjører en grå Chevy Tracker.

– Hvis du ser ham, ring 911. Ikke gå ham i møte, skriver politiet videre.

Ifølge CBC vil ikke politiet gå ut med hvor mange som er skadet eller drept.

Talsperson Lisa Croteau sier ifølge kanalen at personer som bor i området muligens kan gå i kjelleren. Noen personer er også evakuert, men hun kunne ikke si hvor mange og fra hvor de er evakuert.

