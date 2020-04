SKYTEDRAMA: Politiet i aksjon på en bensinstasjon i Enfield i Nova Scotia søndag. Foto: Tim Krochak / The Canadian Press

Minst 13 personer drept etter skyting

Minst 13 personer er drept etter et skytedrama som pågikk i tolv timer, sier politiet. Den 51 år gamle mistenkte gjerningsmannen er bekreftet død.

Oppdatert nå nettopp

Han begynte sin drapsferd i det lille lokalsamfunnet Portapique i provinsen Nova Scotia sent lørdag kveld lokal tid, skriver kanadiske CBC.

Søndag morgen startet politiet jakten på ham langs en av provinsens travleste hovedveier. Klokken 11.40 søndag morgen lokal tid, var det slutt – på en politistasjon nord for Halifax i Enfield.

Da var minst 13 personer drept, sier politisjef Brenda Lucki til CBC. Politiet opplyste kort tid tidligere på en pressekonferanse at ti var drept, men at de lette etter flere ofre.

– Vi tror én person er ansvarlig for all drepingen, og at han alene forflyttet seg langs den nordlige delen av provinsen hvor han begikk det som ser ut til å være flere drap, sier Chris Leather i politiet på pressekonferansen.

Flere av de døde ble funnet i et hjem i Portapique, skriver nyhetsbyrået AP.

FRAKTES BORT: En av de drepte bæres bort fra åstedet. Foto: Andrew Vaughan / The Canadian Press

De forteller også at den mistenkte gjerningsmannen, som de navngir som Gabriel Wortman, er bekreftet død.

Han ble tidligere søndag beskrevet som «bevæpnet og farlig», og politiet forteller at han på et tidspunkt hadde på seg en politiuniform og tilgang på en politibil.

– At han hadde en politiuniform og en politibil tyder på at dette ikke var en tilfeldig hendelse, sier assisterende politikommisjonær, Lee Bergman.

De kjenner foreløpig ikke til noe motiv for skytingen, men Chris Leather i politiet sier ifølge AP at de skal undersøke hvorvidt hendelsen er relatert til coronapandemien.

– Vi vet foreløpig ikke om det er noen link til covid-19-krisen, sier han.

Nyhetsbyrået AP beskriver minst seks politibiler på bensinstasjonen der politijakten ble avsluttet, og gul polititape rundt bensinpumpene.

ANTATT KJØRETØY: Dette er politibilen politiet mistenker mannen har brukt tidligere. Han skal også ha kjørt en sølvfarget SUV. Foto: RCMP NOVA SCOTIA / X80001

En politibetjent som rykket ut til skytingen, er blant de drepte – tobarnsmoren Heidi Stevenson. Hun beskrives som en veteran i politistyrken, som hun har vært medlem av i 23 år.

– Hjertene våre er tynget av sorg i dag, etter at vi har mistet en av våre egne, sier politiets fagforeningsleder Brian Sauvé i en uttalelse, skriver Washington Post.

En annen politibetjent ble såret i hendelsen.

– Dette er en av de mest meningsløse voldshendelsene i vår provins sin historie, sier delstatsminister Stephen McNeil i Nova Scotia, skriver NTB.

Canadas statsminister Justin Trudeau kaller i en uttalelse hendelsen for meningsløs, og skriver at han sørger sammen med de som har mistet sine kjære.

Publisert: 19.04.20 kl. 16:44 Oppdatert: 20.04.20 kl. 01:24

