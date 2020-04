HELT: Den pensjonerte kapteinen har tilbakelagt over 100 runder i anledning sin kommende 100-årsdag. Foto: PETER CZIBORRA / REUTERS

99-årig krigsveteran har «vandret inn» over 160 millioner

Kaptein Tom Moore (99) ville samle inn 1000 pund ved å gå runder i hagen med gåstol. Nå har han samlet inn over 160 millioner kroner til det britiske helsevesenet.

Medier verden rundt har plukket opp historien om krigsveteran Tom Moore.

I anledning sin kommende 100-årsdag i slutten av april, startet han forrige uke innsamlingskampanjen «Gå for NHS». NHS er det offentlige helsevesenet i Storbritannia. Det opprinnelige målet var å samle inn 1000 pund.

Moore selv går med gåstol, ifølge Reuters etter et brudd i hoften, men planen hans var ti runder daglig i den 25 meter lange bakhagen i Bedfordshire. Han fullførte 100 lengder tirsdag, men sier ifølge BBC at han ikke vil gi seg – han håper å gå 100 lengder til.

GÅR OG GÅR: Tom Moore går i hagen i Marston Moretaine i Storbritannia. Her er han avbildet onsdag. Foto: PETER CZIBORRA /REUTERS

– Så lenge jeg klarer å gå og så lenge folk gir penger, vil jeg fortsette å gå, sier han ifølge Reuters.

I 11-tiden torsdag formiddag var det innsamlede beløpet fra over 635.000 bidragsytere på over 12,41 millioner pund. Det er etter dagens valutakurs over 162 millioner kroner.

Da beløpet bikket én million pund, kommenterte «Kaptein Tom» at det var «nesten utrolig»:

– Når du tenker på hvem alt går til – alle de tapre og fantastiske legene og sykepleierne vi har – så synes jeg de fortjener hvert øre. Og jeg håper vi får enda mer til dem også, sa han da ifølge BBC.

Det er opprettet en egen Twitter-konto for kaptein Tom der man oppdateres om innsamlingen.

Leder for NHS’ veldedige organisasjon som skal motta pengene, takker Moore for å være en rollemodell:

– Jeg regner med at hele landet i likhet med meg er blitt virkelig inspirert og dypt ærbødig av å se kaptein Tom og det han har oppnådd, sier hun.

Pengene skal ifølge BBC gå til blant annet velvære-pakker til ansatte, hvilerom, utstyr som gjør at sykehuspasienter kan holde kontakten med sine nærmeste og til støtte for pasienter som er utskrevet.

UNG KAPTEIN: Tom Moore i sine dager i militæret. Foto: MAYTRIX GROUP / REUTERS

Hilsen fra England-kaptein

Også tidligere Arsenal-kaptein og kaptein på det engelske fotballandslaget Tony Adams hyller Moore i en video onsdag kveld.

– Jeg vil fra en kaptein til en annen – en virkelig kaptein – gratulere kaptein Tom Moore med den fantastiske innsatsen for å samle inn over åtte millioner til NHS. Tusen takk!

Svigersønnen Colin Ingram forteller Reuters at Moore ønsket å gi noe tilbake etter at han mottok så god pleie fra NHS da han brakk hoften for to år siden.

– Det var bare noe vi gjorde i hagen for å få ham til å fortsette å gå mens han jobbet med rehabiliteringen etter hofteoperasjonen, sier Ingram.

– Vi sa vi skulle gi ham ett pund per runde, og nå er jeg sjeleglad jeg ikke sa jeg skulle matche beløpet han fikk samlet inn!

Moore er fra Yorkshire og ble utdannet til sivilingeniør før han vervet seg til Andre verdenskrig. Han tjenestegjorde i India og Burma og avanserte til kapteinsgrad.

– La oss alle fortsette fremover og huske at ting blir bedre. Vi har hatt problemer før – og vi har overvunnet dem. Og vi skal overvinne det samme igjen, sier Moore.

Publisert: 16.04.20 kl. 03:00 Oppdatert: 16.04.20 kl. 11:09

