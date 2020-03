ADVARER: Utenriksminister Mike Pompeo. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Amerikanske myndigheter advarer mot påvirkning fra fremmede makter før «supertirsdag»

USAs utenriksminister, justisministeren, FBI og en rekke andre amerikanske myndigheter advarer i en felles pressemelding mot at fremmede makter kan forsøke å påvirke tirsdagens nominasjonsvalg.

Nå nettopp

De skriver at myndighetene jobber med alle delstatene, politiske partier, lokale myndigheter og partnere i privat sektor for å holde valgene fri for utenlandsk innblanding.

– Sprer falsk informasjon

– Amerikanere må også være bevisste på at utenlandske aktører fortsetter å prøve å påvirke offentligheten og forme velgernes oppfatninger. De sprer falsk informasjon og propaganda om politiske prosesser og kandidater i sosiale medier i håp om å forårsake forvirring og så tvil om vårt system, heter det i pressemeldingen som viser til at millioner av mennesker skal avgi sin stemme i dagens nominasjonsvalg.

les også Pete Buttigieg trekker seg fra presidentkampen

Denne tirsdagen skal demokrater og republikanere i 14 stater og ett amerikansk territorium velge hver sin presidentkandidat. Kandidatene vinner så delegater fra hver stat ut ifra andel stemmer og 1357 av 3979 delegater skal deles ut, derav navnet supertirsdag.

– Vil få konsekvenser

– Vi vil fortsatt være årvåkne og klare til å svare på ethvert forsøk på å forstyrre 2020 valgene. Vi fortsetter å gjøre det klart for utenlandske aktører at ethvert forsøk på å undergrave våre demokratiske prosesser vil få klare konsekvenser, heter det i pressemeldingen fra de totalt åtte amerikanske myndighetene.

Les også: Dette er supertirsdag

De sier at samarbeidet og kommunikasjonen mellom føderale, delstatlige og lokale myndigheter aldri har vært sterkere, men at velgerne selv også må passe på. De må sjekke stemme-registreringen og vite i forkant når og hvor de skal stemme.

– En velinformert og årvåken offentlighet er det beste forsvar mot desinformasjon.

For to dager siden ble det kjent at Pete Buttigieg (38) trekker seg fra demokratenes nominasjonskamp. Det er gode nyheter for Joe Biden. Det er Biden, og ikke Bernie Sanders, som tjener på at den populære ordføreren fra Indiana nå frigjør sine velgere til å stemme på andre.

INN I KAMPEN: Mangemilliardæren Michael Bloomberg kaster seg for alvor inn i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat tirsdag. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Mangemilliardæren Michael Bloomberg, som ikke kaster seg inn i kampen før på Super-Tirsdag, ble regnet som Buttigieg største utfordrer.

Mandag kveld kastet også Amy Klobuchar inn håndkleet som presidentkandidat for demokratene, og gjorde det kjent at hun ville anbefale sine tilhengere og partifeller å stemme på tidligere visepresident Joe Biden.

Publisert: 03.03.20 kl. 03:30

Fra andre aviser