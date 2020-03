Kopierte dette – dømt til fengsel

I juli ble USA rystet av videoen av en kvinne som slikket en boks med is i en butikk og satte den tilbake i fryseren. Nå er en mann dømt til fengsel for å ha kopiert stuntet.

Kvinnen som la ut filmen, som fikk millioner av visninger i sosiale medier, ble etterlyst av politiet og etter hvert identifisert. Hun var mindreårig, og ble derfor ikke straffeforfulgt som voksen.

Så heldig var derimot ikke en mann i 20-årene, som kopierte kvinnen en drøy måned senere.

Han er nå dømt til 30 dagers fengsel, samt 100 timers samfunnstjeneste, en bot på drøyt 9000 kroner og 15.000 kroner i erstatning til selskapet som produserer isen, skriver BBC.

Han fikk en mildere straff enn strafferammen på mellom to og 20 år fordi han gikk tilbake og kjøpte isen selv. Likevel ble all isen fjernet fra fryseren og senere erstattet.

Han erklærte seg skyldig i retten, og ifølge CNN skal han ha forklart at han gjorde det for å bli en «viral hit».

– Han er bare en «copycat», og måten å stoppe dem på er å gå hardt til verks, sa aktor Bob Wortham ifølge CNN.

– Om mat blir tuklet med, eller om en kunde ønsker å legge igjen et inntrykk av dette, ønsker vi å håndtere dette raskt for å vise at dette ikke er noe å tulle med – fordi det er ikke det, skrev politiet i en uttalelse etter at mannen ble arrestert.

