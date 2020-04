KREVER TILTAK: De innsatte i fengselet Miguel Castro Castro i Lima, Peru, mener at myndighetene ikke gjør nok for å hindre spredning av coronavirus inne i fengselet.

Ni fanger døde i fengselsopprør i Peru

Ni innsatte er døde og flere titalls fengselsbetjenter skadet etter opprør i et fengsel i Perus hovedstad Lima. Opprøret skal ha startet etter at to fanger døde av coronaviruset.

Opprøret i Miguel Castro Castro-fengselet utspant seg mandag, dagen etter at to virussmittede innsatte døde av corona, melder NTB.

– Som resultat av opprøret, er ni døde fanger og 67 skadde registrert, het det i en uttalelse fra fengselsvesenet INPE tirsdag kveld norsk tid.

60 av de skadede er fengselsbetjenter. Videre ble fem politibetjenter og to innsatte skadet.

Mange av de døde antas å ha blitt truffet av skudd. De innsatte i det overfylte fengselet skal ha startet opprøret av frykt for å bli smittet av coronaviruset.

«RETT TIL LIV»: De innsatte holder opp et banner hvor det står: «Rett til liv. Vi vil leve, men utenfor disse murene». Foto: Rodrigo Abd / AP

Dårlige sanitærforhold

Mange av fengslene i regionen er overfylte og har dårlige sanitærforhold, uten tilgang til såpe og vann.

Ifølge Jose Luis Perez, tidligere innenriksminister, er det 5300 innsatte i Castro Castro-fengselet. Opprinnelig var det bygd for 1100 personer.

Flere fengsler i Peru har blitt rammet av coronaviruset. Totalt i landet har minst 13 innsatte og tre fengselsbetjenter dødd. Mer enn 500 har blitt smittet, ifølge myndighetene.

Situasjonen er under kontroll

Opptøyene begynte mandag, med brenning av madrasser og steinkasting.

Situasjonen skal nå være under kontroll, da rundt 200 fra politi og militær rykket ut til opptøyene. Ingen innsatte skal ha rømt.

Tirsdag kveld er det 782 coronarelaterte dødsfall. Tallet smittede har bikket 30.000, ifølge VGs oversikt. I Latin-Amerika er det kun Brasil som har flere døde og smittede.

