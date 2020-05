FORBLIR STENGT: Grensene inn til Australia der flere millioner hvert år reiser for å surfe, blant annet her på Bondi Beach, forblir stengt inntil videre. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Australia vil ikke åpne grensene i «overskuelig fremtid»

SYDNEY (VG) På en pressekonferanse fredag la Australias statsminister frem en plan for å gjenåpne landet, men for internasjonale reiser ser han ingen snarlig åpning.

– Det er ingenting på vår radar som tilsier at vi skal åpne for internasjonale reiser i overskuelig fremtid, sier statsminister Scott Morrison ifølge ABC.

Landets grenser har vært stengt for ikke fastboende eller australske statsborgere siden 21. mars.

Det har vært en tøft år for turistindustrien i landet, som i fjor tok imot over 9,2 millioner turister. Fra november herjet skogbranner i store deler av landet, og flere hardt rammede områder ba turistene om hjelp.

– Turistindustrien er viktig. Nå har den fått seg en kjempesmell på grunn av denne tragedien. Vi får avbestillinger flere måneder frem i tid, og det kan føre til krise for mange under disse omstendighetene, uttalte blant annet ordfører på Kangaoo Island Michael Pengilly mens skogbrannene herjet.

SER FREMOVER: Fredag presenterte statsminister Scott Morrison planene for første del av gjenåpningen av Australia. Foto: LUKAS COCH / AAP

Vil slippe inn studenter

Til tross for at landets myndigheter ikke har planer om å slippe inn turister med det første, vil de åpne opp for internasjonale studenter etter hvert.

– Studentene må være nøye testet og forvente at de må sitte i streng karantene, sier Morrison.

Med dagens regler må alle fastboende og australske borgere som kommer tilbake til landet i 14 dagers karantene. De blir hentet på flyplassen av politiet og militæret og fraktet til et karantenehotell, der de ikke får forlate rommene sine før karantenetiden er over.

Når planene om å slippe inn internasjonale studenter vil tre i kraft er ikke kjent, men i tredje fase av landets gjenåpningsplaner står det at man vil vurdere å slippe inn internasjonale studenter.

Statsministeren mener alle landets delstater bør være i fase tre innen juli.

– Alle delstater skal og må bruke sitt eget tempo, påpeker Morrison.

VAR STENGT: I flere uker var ikoniske Bondi Beach stengt. Nå er den åpen – men bare om du skal svømme eller surfe. Foto: Knut Arne Hansen

Det bor drøyt 25 millioner mennesker i Australia, men likevel har landet relativt lave smitte- og dødstall som følge av coronakrisen. Fredag var snaut 7000 smittet og det var registrert 97 dødsfall i landet.

Slik skal Australia gjenåpnes:

Første fase

Man får lov til å ha inntil fem personer på besøk, og man kan være samlet opp til ti personer i offentlig rom.

Kafeer, puber, restauranter og butikker kan åpne med restriksjoner.

Skoler og lekeplasser kan åpne.

Det åpnes for noe lokal reising.

Andre fase

Det åpnes for at opptil 20 personer kan være samlet.

Kafeer, puber og restauranter kan ha opptil 20 personer.

Det åpnes for kultur- og idrettsarrangementer med opptil 20 personer.

Utendørsidrett kan drives med opptil 20 personer.

Det åpnes for campingturer.

Skjønnhetssalonger, massasje- og tatoveringsstudioer kan åpne med restriksjoner.

Treningssentre kan åpne.

Fase tre

Det åpnes for at opptil 100 personer kan være samlet.

Det åpnes for å returnere fra hjemmekontorene.

Kafeer og restauranter, kultur- og idrettsarrangementer åpnes for opp til 100 personer.

Nattklubber,

All reise innenfor delstaten blir lovlig.

Det vil vurderes om man skal slippe inn internasjonale studenter.

Når hver enkelt delstat går inn i de forskjellige fasene, er opp til delstatene selv, påpekte Morrison på fredagens pressekonferanse.

Delstaten Queensland har allerede opplyst at de starter fase én 15. mai.

– Dette er en pandemi, ikke en popularitetskonkurranse, sier delstatsminister Daniel Andrews i delstaten Victoria.

– Vi vil velge de elementer og timingen av det, etter hva som er best for Victoria og de unike omstendigene vi har, la han til.

Heller ikke i den største og mest folkerike delstaten New South Wales har de planer om å forhaste seg.

– Man kan ikke bare bestemme seg og iverksette med en gang. Jeg har åtte millioner mennesker jeg må ta hensyn til, sier delstatsminister Gladys Berejiklian.

HELT TOMT: Den siste tiden har det nesten ikke vært mennesker utenfor det verdensberømte operahuset i Sydney – der det normalt sett er fullt av turister. Foto: Knut Arne Hansen

Publisert: 08.05.20 kl. 13:13

