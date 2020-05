VIL SLÅ NED: Storbritannias statsminister Boris Johnson har endret strategi fra flokkimmunitet til å ville «slå ned» coronaviruset. Nå varsler han likevel en gradvis gjenåpning. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Storbritannia: Varsler forsiktig gjenåpning til uken

Med sommer i luften, langhelg og nyheter om gradvis gjenåpning i sikte vil helgen kunne bli en prøvelse for britene. Men Boris Johnson ber fortsatt folk om å holde seg hjemme.

Denne uken passerte Storbritannia Italia i antall døde som følge av coronaviruset. Hittil har 30.689 mennesker dødd, viser VGs oversikt. Dermed er det bare USA som har høyere dødstall enn britene i verden.

Søndag legger statsminister Boris Johnson frem et veikart for gjenåpning av samfunnet. Johnson har varslet at det blir en forsiktig lemping på restriksjonene allerede mandag.

«Beskjedne, små og trinnvise» endringer

Dette er hva britene kan ha i vente, ifølge The Daily Mail: Innbyggerne vil kunne bevege seg fritt utendørs. Kirker, moskeer og andre religiøse steder vil trolig åpne for individuell bønn. Hagesentre vil kunne åpne.

Nyhetene om lemping på restriksjonene skaper både bekymringer og forhåpninger blant britene.

I påvente av at endringene blir annonsert advarer utenriksminister Dominic Raab mot å senke skuldrene, melder The Guardian. Det er langhelg og meldt opp mot 26 varmegrader i London og Sørøst-England, og fristelsene kan bli mange.

– Eventuelle endringer på kort sikt vil være beskjedne, små og trinnvise, veldig nøye overvåket. Og per nå er det ingen endringer, understreket Raab torsdag.

LUFTER SEG: Flere trente i Richmond-parken i London torsdag. Foto: Richard Gray / EMPICS Entertainment

– En tragedie

Det vil gå noe tid før Storbritannia kan ta like store skritt mot en normal hverdag, slik som Norge og andre land har annonsert. «Stay home, save lives»-budskapet er fortsatt rådende.

– Det har vært en krevende tid for landet vårt, men hvis vi alle fortsetter å følge reglene og beskytter NHS (National Health Service red.anm.) så kan vi bekjempe dette viruset sammen, skrev Johnson på Twitter torsdag.

Boris Johnson advarer mot å slippe opp for mye for fort, i frykt for å få en ny smittebølge i retur.

Selv om det såkalte R-tallet i Storbritannia (altså hvor mange en person smitter videre) ligger på mellom 0,5 og 0,9, noe som tilsier en viss kontroll, frykter flere at raten er oppe på 1 på sykehjemmene. Allerede har 6000 personer mistet livet av corona på syke- og pleiehjem.

– Hvert dødsfall er en tragedie, sa Johnson i parlamentet onsdag.

Endret kurs

Johnson har fått krass kritikk for coronastrategien sin. I begynnelsen tok han til orde for å holde samfunnet åpent for å oppnå flokkimmunitet.

Først da forskere ved London Imperial College advarte mot at en kvart million mennesker kunne dø av corona, endret Johnson kurs og innførte lockdown og påbud om sosial distanse.

Men skaden var allerede skjedd, ifølge kritikere, som mener den sene og gale responsen kostet tusenvis av menneskeliv. Selv ble statsministeren smittet med corona og innlagt på intensiven. Nå er strategien hans å «slå ned» viruset.

VG i London: Holdt pusten for Boris

Lenge har det vært mangelfull testing utenfor sykehusene, men nå har regjeringen lovet endringer. Innen mai er omme er målet å gjennomføre 200.000 coronatester daglig. I tillegg har myndighetene lansert en egen smittesporingsapp.

Største økonomiske nedtur på 300 år

Nedstengningen av samfunnet koster dyrt. Ikke siden starten av 1700-tallet har Storbritannia vært i en så dyp økonomisk grøft. Det viser en ny rapport fra Bank of England. Ikke engang napoleonskrigene, første og andre verdenskrig, spanskesyken, krisen på 1930-tallet og finanskrisen i 2008 rammet hardere, skriver NTB.

Storbritannias BNP kan falle 25 prosent i andre kvartal i år, som nærmest tilsier en kollaps. For hele 2020 er nedgangen ventet å bli på 14 prosent, ifølge den britiske sentralbanken.

PÅ VEI INN: Boris Johnson vender hjem til Downing Street etter å ha klappet for helsearbeiderne 7. mai. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Publisert: 08.05.20 kl. 15:35

