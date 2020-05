SISTE HÅND: Arbeidere legger siste hånd på verket, for å få ferdig katedralen til ære for det russiske forsvaret. Foto: Sergei Kiselev / Moscow News Agency

Putin-bilde fjernet fra militær kirke

Russland bygger megakatedral til ære for landets væpnede styrker. Nå fjernes en glassmosaikk av president Vladimir Putin fra kirken.

Arbeidere er i ferd med å fullføre en 95 meter høy katedral utenfor Moskva. Etter planen skal den åpnes 9. mai, for å markere 75-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945.

Kirken, som blir en av de høyeste ortodokse katedralene i verden, står i Patriotparken, en fornøyelsespark med militære utstillinger og attraksjoner utenfor Moskva.





















Disse bildene tatt 28. april viser den nye katedralen i Patriotparken.

Det er lagt store ressurser i utsmykningen av katedralen, men bilder av interiøret lekket til nettavisen MBK Nyheter har skapt reaksjoner i Russland. En av glassmosaikken som pryder katedralen viser Russlands president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre sentrale russiske politikere.

En annen mosaikk viser sovjetiske soldater som bærer en fane med bilde av diktatoren Josef Stalin. Det er også en avbildning som markerer Russlands anneksjon av Krim-halvøyen i Ukraina. Den viser en gruppe kvinner avbildes foran et skilt der det står «vårt Krim».

Fjerner Putin

Den ortodokse kirken i Russland forsvarte først mosaikken.

– Kirkens kunstråd anser absolutt disse bildene er passende. De viser historiske sannheter, som man ikke vilkårlig kan fjerne, uttalte prest og leder for den ortodokse kirkes kunstråd Leonid Kalinin til nyhetsbyrået Tass.

Etter at Putin-mosaikken skapte debatt, har derimot kirken skiftet standpunkt. Nå skal Putin-illustrasjonen fjernes fra katedralen.

– Avgjørelsen ble tatt basert på meningen til Russlands president, sier biskop Stefan Klinskij i det russiske forsvaret til mediehuset RBC.

Kirken heter offisielt «Katedralen for Jesu oppstandelse», og skulle i utgangspunktet finansieres med private donasjoner, men ifølge avisen The Moscow Times skal russiske myndigheter har brukt opptil 3,6 milliarder rubler (500 millioner kroner) på prosjektet. Putin skal selv ha gitt en privat donasjon.

Kirken ble bygget for å stå ferdig til 75-årsdagen for krigens slutt, men åpningen står i fare for å bli utsatt på grunn av corona-pandemien.

Publisert: 02.05.20 kl. 18:22

