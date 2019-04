SPRENGT KAPASITET: De medisinske og sanitære forholdene i al-Hol leiren er under et voldsomt press. Her trekker gutter hjem matvarer i selvlagde kjerrer, på de gjørmete veiene. Foto: Kåre-Rune Mossing/Røde Kors

Røde Kors om leir med norske IS-kvinner: – Det haster å gi hjelp

Norges Røde Kors besøkte nylig leiren i Syria der fire norske kvinner og seks norske barn sitter internert. De medisinske og sanitære forholdene er kritiske, og flere barn har død.

Tungt regn har gjort jordene utenfor den lille landsbyen al-Hol til et gjørmehull. Her sprer teltene seg utover et stadig større område.

Den islamske staten (IS) er blitt beseiret, og de som bodde under terrorhærens skrekkregime er blitt flyttet 300 kilometer i lastebiler, til en leir under kontroll av den kurdiskdominerte militsen SDF.

Mange av dem har vært aktive i IS, så leiren er en blanding av flyktningleir og fangeleir. I utkanten av leiren, ligger et atskilt og inngjerdet område. Her er IS-kvinner fra Europa internert – blant dem minst fire kvinner med norsk statsborgerskap, og seks norske barn.

arrow-right expand-left IS-KVINNENES LEIR: I denne leiren, Al-Hol i Syria, bor 78.000 mennesker. Blant dem fire norske kvinner, med totalt seks barn.

Internt fordrevne

Norges Røde Kors besøkte nylig leiren, på en reise for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

– Leiren er rundt 15 år gammel, og inntil nylig bodde det i overkant av 10.000 personer der. Tilstrømmingen av internt fordrevne har gjort at det nå er 78.000 der. Det betyr at kapasiteten er sprengt, sier Tonje Tingberg i Røde Kors.

Kåre-Rune Mossing, som reiste sammen med henne og har tatt flere av bildene i denne saken, sier forholdene i leiren er svært vanskelige.

– Leiren ligger i et øde område, og det påvirker infrastrukturen. Mange steder er dreneringen for dårlig, og teltene blir fulle av vann. Det er veldig surt og blåser mye, og mange barn og voksne går rundt i sandaler, sier han.

pullquote – De sanitære og medisinske forholdene i leiren er kritiske, fortsetter han.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske IS-kvinnen, der gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger, her på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Foto: Privat

Overfylte telt

Leiren ligger i et område der vintrene er isende kalde, og somrene glohete. De som bor i leiren er ofte presset inn i overfylte telt, fordi det ikke er nok såkalte familietelt.

Det er tilgang på medisiner og helsetjenester i leiren, men etterspørselen er større enn tilbudet. Mange er såret fra krigshandlinger, eller er syke etter lang tids opphold i en krigssone.

I SYRIA: Tonje Tingberg og Kåre-Rune Mossing på oppdrag for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i al-Hol leiren der flere norske kvinner sitter internert. Foto: Kåre-Rune Mossing/Røde Kors

– Helsesituasjonen vil bare bli mer presset fremover. Vi gjennomførte en kartlegging av helsetjenester i leiren, og det er helt klart at det trengs mer hjelp raskt, sier Tingberg.

Minst 60 barn har mistet livet i leiren, har FN advart om. Ett av de norske barna, en gutt på fire år, er alvorlig syk med en lungesykdom.

UD: – Ikke aktuelt

Utenriksdepartementet (UD) har oppfordret norske statsborgere i leiren til å kontakte Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Tingberg bekrefter at ICRC har vært aktive i leiren ved å informere om muligheten til kontakte slektninger. Hun har også vært i den delen av leiren der utenlandske kvinner sitter internert, men ingen som identifiserte seg som norske tok kontakt.

Statsminister Erna Solberg har sagt til VG at å hente barn av norske IS-kvinner «ikke er aktuelt slik situasjonen er nå», og påpekt at «situasjonen er krevende og det finnes ingen enkle løsninger».

Nøyaktig de samme formuleringene bruker statssekretær i Utenriksdepartementet (UD), Audun Halvorsen (H), i et skriftlig svar til VG. Han skriver også at regjeringen «deltar i den internasjonale diskusjonen og har kontakt med nærstående land og humanitære aktører».

UD krever at original fødselsattest og DNA-test fremlegges ved en norsk utenriksstasjon for de norske barna. Men statssekretæren svarer ja på at «humanitære aktører kan være mellomledd for kontakt» med de norske IS-kvinnene.

arrow-right expand-left ENORM LEIR: 78.000 mennesker bor i en leir som inntil nylig rommet i overkant av 10.000. Teltene spres utover et stort område som det når tar tyve minutter å kjøre gjennom med bil.

Ap-Jonas: – Hent barna hjem

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har gått ut i VG og krevd at Norge henter hjem barn av norske IS-kvinner.

– Barna sitter i en leir der det akutt fare for deres helse og sikkerhet. Da må det handles. Alle vet at disse kvinnene ikke kan oppsøke en norsk utenriksstasjon med sine barn. Men dersom det er vilje til å hjelpe dem, så er det mulig, sier Støre til VG.

Tidligere har Abid Q. Raja i Venstre og Knut Arild Hareide i KrF sagt at de vil jobbe for at regjeringen, som begges partier er del i, endrer kurs og åpner for å gi konsulær bistand. Slik kan barna hentes hjem til omsorg, og deres mødre til politiavhør, og eventuell strafferettslig forfølgelse.

Men Frp-leder Siv Jensen skriver til VG at hun står ved sine tidligere uttalelser, om at hun «har null sympati med IS-kvinnene», og at «Norge ikke bør løfte en finger for å hjelpe dem hjem».

Fare for barna

Psykologspesialist og medlem i Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU) Heidi Wittrup Djup, har tatt opp situasjonen for barna til norske IS-kvinner i flere kronikker.

– I disse leirene er barna i stor fare både når det gjelder feil- og underernæring, sykdommer og infeksjoner, samt vold og overgrep. Flere barn har allerede mistet livet, og dette antallet risikerer vi at øker jo lengre tid vi bruker på å hjelpe dem, sier hun til VG.

– Barna har ikke tilgang på helsehjelp eller tilfredsstillende sanitære eller ernæringsmessige forhold. De blir eksponert for inntrykk og situasjoner som kan påføre dem stor skade og lidelse, både fysisk og mentalt, fortsetter hun.

