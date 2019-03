SYND PÅ: – Jeg syns synd på Theresa May. Hun har stått på natt og dag og blir hundset med, sier førstelektor Jan Erik Mustad. Foto: Hannah Mckay / X03696

Skulle ut av EU i dag, i stedet fortsetter kaoset: – May blir hundset med

LONDON (VG) I to år har Theresa May sagt at Storbritannia skal forlate EU i dag, 29. mars klokken 23.00. I stedet er landets politikere paralysert. I ettermiddag skal det stemmes enda en gang, og selv da er ikke punktum satt.

Britisk presse har ropt varsku mange ganger i omtalen av brexit og politikernes manglende vilje til å bli enige om noe. Dagens aviser er ikke noe unntak.

«Demokratiets mørkeste timer», skriver Daily Express på forsiden av papirutgaven – bildet som følger med utfyller overskriften. Parlamentet er rammet inn i blytunge, mørke skyer. Det tordner.

«Én siste sjanse» skriver tabloiden Daily Mail på sin forside, og ber politikerne gjennomføre brexit.

The Guardian fokuserer på hovedpersonen i røren – Theresa May. «Hun prøver å kjøpe tid, men blir bedt om å gå av».

Brexit-aktivist Joseph Afrane vil ha Storbritannia ut av EU. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Dette prøver hun på i kveld

Som kjent, Storbritannias forlater ikke EU i dag. I stedet er det et nytt slag i Underhuset klokken 15.30.

For tredje gang skal politikerne stemme over Theresa Mays brexitavtale.

– Jeg synes synd på henne. Hun har stått på natt og dag og blir hundset med. Alle kritiserer henne men ingen kommer med bedre forslag, sier Jan Erik Mustad fra Belfast, hvor han følger brexit tett.

Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia-kjenner.

Han forteller at denne gangen er avtalen, som er blitt stemt ned to ganger tidligere, delt i to.

– I kveld stemmer Underhuset over den enkle delen. Den er på 26 sider og handler om det juridiske lovverket mellom Storbritannia og EU.

Sist lørdag marsjerte én million briter i London for en ny folkeavstemning. VG lot briter snakke direkte til sin statsminister, og svarene kom fra levra. Saken fortsetter under videoen.

Etter mange år i union sammen er jusen og økonomien mellom partene sammenvevd. Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i dag, melder BBC i sitt livestudio.

Hvor mye skal Storbritannia betale EU? Beregninger viser at det kan koste 430 milliarder kroner.

Rettighetene til EU- og britiske borgere i hverandres områder etter skilsmissen

Andre juridiske detaljer om overgangsperioden når partene «fordeler boet».

Går mot nytt nederlag

Det politiske innholdet er tatt vekk. Det betyr at vanskelige spørsmål som tidligere har satt en stopper for en brexitavtale, er «off the table». Et eksempel er grensespørsmålet mellom Irland og Nord-Irland. Et annet er fremtidig handel.

17,4 millioner briter stemte brexit i 2016. Foto: NEIL HALL / EPA

Men selv ikke dét ser ut til å hjelpe May i dag, forteller Mustad. Og problemet er ikke Mays partifeller som vil ha en «hard brexit», det vil si ingen avtale med EU.

– Allerede kommer beskjeder om at May ikke får flertall. Opposisjonsleder i Labour Jeremy Corbyn har lenge sagt at avtalen er død. Hans parti stemmer nei og det gjør også nord-irske Democratic Unionist Party (DUP), sier Mustad.

– Hva gjør May da?

– Blir det nok et nederlag kommer May enten til å annonsere dato for når hun går av, eller presentere en tidsplan for veien videre med en mulig sluttdato på jobben som statsminister.

Hun har allerede i interne møter med partifeller sagt at hun er villig til å tre til side.

– Hva skjer politisk om avtalen blir stemt ned?

– Da blir det hard brexit, men muligheten for ny folkeavstemning er også der.

Hvor sannsynlig dét er blir kjent på mandag – da er det ventet nye avstemninger i Underhuset, forteller Mustad.

– Problemet er at May har sagt nei til ny folkeavstemning, men nå nærmer vi oss 12 april, som er den nye brexit-datoen EU har satt. Politikerne må bli enige om noe før det.

