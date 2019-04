BRØT KJØREFORBUD: Her kjører kvinneaktivisten Aziza al-Yousef bil i hovedstaden Riyadh, mens det fortsatt var forbudt i Saudi-Arabia. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Saudi-Arabia: Da moren ble løslatt, ble sønnen fengslet

Sønnen til en nylig løslat kvinneaktivist, er blant de fengslede i en ny runde med arrestasjoner i Saudi-Arabia.

I forrige uke kom en uventet gladmelding fra Saudi-Arabia : Tre kvinneaktivister var løslatt mot kausjon, og de resterende åtte aktivistene som har sittet fengslet ble lovet løslatt etter noen dager. Amnesty International advarte mot at det var for tidlig å juble, og fikk rett.

For det ble ingen flere løslatelser, men i stedet nye arrestasjoner. Åtte personer som støtter kvinnerettigheter eller har bånd til fengslede aktivister, er pågrepet i en ny arrestasjonsbølge i Saudi-Arabia, skriver The Guardian.

BAKGRUNN: Skrekkrapport om fengslede kvinneaktivister

De som nå er pågrepet, er ikke blant landets mest aktive opposisjonelle. De er skribenter og advokater som støtter sosiale reformer, og de fleste av dem har bånd til gruppen av kvinneaktivister som for tiden er i retten.

Salah al-Haidar, sønnen til kvinneaktivisten Aziza al-Yousef, som ble midlertidig løslatt i forrige uke, er blant de arresterte i denne runden, melder NTB. Han er en av to arresterte som også har amerikansk statsborgerskap, i likhet med skribenten og legen Badr al-Ibrahim. Blant de pågrepne skal det også være en gravid kvinne.

OMSTRIDT: Saudi-Arabias kronprins, Mohammad bin Salman ønsker å fremstå som en moderne leder, men kritiseres for brudd på menneskerettighetene. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

– Tilbakeslaget kom fort i Saudi-Arabia. Nye arrestasjoner av folk som har uttrykt støtte til fengslede kvinneaktivister, er hårreisende, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, til VG.

– Forrige ukes løslatelser mot kausjon ga grunn til forsiktig optimisme. Når de nå velger å arrestere minst åtte nye mennesker knyttet til disse sakene, står det igjen ett budskap: I Saudi-Arabia risikerer du å miste friheten din hvis du sier noe myndighetene misliker, eller hvis du er i slekt med eller kjenner noen som har sagt noe slikt, fortsetter Egenæs.

Amnesty mener at utenriksminister Ine Eriksen Søreide bør kalle den saudiske ambassadøren inn på teppet for å si klart fra om hvor Norge står.

BER NORGE SI FRA: John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, mener ambassadøren fra Saudi-Arabia bør fra klar beskjed fra Utenriksdepartementet om at Norge krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av de saudiske kvinneaktivistene. Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Pågripelsene markerer den første runden med arrestasjoner av folk som oppfattes som kritiske til kronprins Mohammed bin Salman siden drapet på Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober.

Regimet trosser dermed de globale protestene mot det brutale drapet som ble foretatt av saudiarabiske agenter i en operasjon som var styrt av noen av kronprinsens fremste medarbeidere i Riyadh.

Minst ti kvinner sitter i dag fengslet for å ha krevd at kvinner skulle få kjøre bil og for å ha protestert mot lovene som gir menn rett til å bestemme hvem en kvinne skal gifte seg med eller om hun skal kunne reise ut av landet. De ble arrestert til tross for at det like etter ble åpnet for at kvinner kunne kjøre bil.

PS: Søsknene til en av de arresterte skrev på Twitter i forrige uke at de presses av regimet til å tie stille om pågripelsen og torturen hun hevder hun er blitt utsatt for. De bor i utlandet, men faren hennes ble nylig pågrepet etter å ha tvitret om datterens pågripelse.

Publisert: 05.04.19 kl. 17:33