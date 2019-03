Klikk for å aktivere kartet

Over 30 personer påkjørt og drept i Guatemala

En lastebil kjørte inn i en menneskemengde i Guatemala onsdag kveld lokal tid. Minst 32 personer skal være drept.

Det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I tillegg skal ni personer være fraktet til sykehus med kritiske skader.

De skadede og drepte skal være urfolk, skriver NTB.

En gruppe mennesker hadde onsdag kveld gått ut på veien for å se til en person som hadde blitt truffet av en bil, og det var da lastebilen braste inn i menneskemengden, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge NTB skal lastebilen ha kjørt uten lys. Nyhetsbyrået AP skriver også at veien var mørklagt.

– Det virker som at lastebilen ikke har sett alle menneskene som sto på veien og har kjørt over dem, sa en talsmann for det lokale brannvesenet, Cecilio Chacaj, ifølge AP.

Det er imidlertid ikke kjent om hendelsen var en ulykke eller en bevisst handling.

Hendelsen skjedde i byen Nahuala, som ligger vest for landets hovedstad, Guatemala by .

– På dette tidspunktet så koordinerer vi vårt arbeid for å gi full støtte til familiene til ofrene. Jeg føler med dem, sa president Jimmy Morales i en Facebook-post.

Myndighetene skriver i en pressemelding at de innfører tre dagers landesorg, og omtaler hendelsen som en «nasjonal tragedie».

