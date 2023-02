Russlands president Vladimir Putin varsler økt satsing på produksjon av hypersoniske raketter, utplassering av Samat-raketter og mer fokus på landets atomstyrker.

Putin varsler økt satsing på atomvåpen

Russlands president Vladimir Putin sier at landet hans i tiden fremover skal fokusere mer på landets atomstyrker og øke produksjonen av hypersoniske raketter.

Putins tale var innspilt i anledning fedrelandsforsvarernes dag, en offentlig høytidsdag som går tilbake til sovjettiden. Dagen markeres torsdag.

To dager før kunngjorde Russland at landet suspenderer atomnedrustningsavtalen Ny Start med USA.

Onsdag uttalte Kreml at suspensjonen ikke øker risikoen for atomkrig.

– Vi skal rette økt oppmerksomhet mot styrking av den kjernefysiske triaden, sier Putin i torsdagens tale, en henvisning til atomraketter på land, til sjøs og i luften.

Putin sier også i talen, for første gang, at Russland i år skal utplassere Sarmat-raketter. Dette er interkontinentale ballistiske raketter som kan utstyres med flere atomstridshoder. Rakettene går i Vesten under kallenavnet «Satan 2».

CNN meldte i går at Russland gjennomførte en mislykket test av «Satan 2» mens USAs president Biden befant seg i Ukraina.

– Vi skal fortsette masseproduksjon av luftbaserte hypersoniske Kinzjal-systemer og vi skal starte masseleveranser av sjøbaserte hypersoniske Zircon-raketter, sier Putin.

Zircon er krysserraketter som skytes ut til sjøs og som ifølge Russland kan gå i flere ganger lydens hastighet og utstyres med atomstridshode. Kinzjal skytes ut fra fly. I sin årstale til Oslo Militære Samfund i 2020 sa daværende sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, at Kinzjal-raketter som skytes ut fra et fly over Kola, kan nå mål i Norge etter 40 minutter.

Den russiske presidenten har flere ganger raslet med atomvåpensablene siden han startet krigen mot Ukraina 24. februar i fjor.

Allerede første dag uttalte han seg på måter som kunne tolkes som trusler om atomvåpenbruk.

Tre dager inn i krigen hevdet han at Russland hadde satt atomvåpen-styrkene i «kampberedskap», men dette ble ikke bekreftet av utenlandsk etterretning.

I tillegg til de strategiske langtrekkende atomvåpnene har det vært mye snakk om de mindre taktiske atomvåpenene, siden krigens start.

De kan også gjøre veldig stor skade, ifølge oberstløytnant Palle Ydstedbø ved Forsvarets høyskole.

– Ett våpen, eller flere mindre, kan ødelegge en utstasjonert brigade med 3500–5000 soldater, flere hundre stridsvogner og andre kampkjøretøy, sa han til VG i fjor.