Ben er ni år

og har 12.000

følgere på

Instagram. Hannah var 16

da hun bygde

seg opp som

influencer. Men nå setter

myndighetene

ned foten.

– LOVEN GIR IKKE

MENING FOR MEG

Utah, USA: Innfører forbud mot sosiale medier

Det er en vanlig torsdag, klokken er 20.15, og alenemor Monica Lopez krysser dørstokken med ungeflokken sin.

Bankmedarbeideren har fire barn og bor i Saratoga Springs i delstaten Utah i USA. Eldstemann har vært på fotballtrening denne kvelden. Småsøsknene har hengt med på lasset.

I sofaen kan de store telefonene nå fiskes ut av bukselommene. Geraldo (15), Valentina (13) og Emilio (11) har hver sin, mens Victoria (6) har en iPad.

Som alenemor er Monica avhengig av å kommunisere med barna, og la dem organisere sin hverdag med venner. Men hun står i en gjenkjennelig hverdagskamp som forelder:

Hvordan regulere den uendelige, oppslukende verdenen skjermene gir tilgang til?

Nå har politikerne i delstaten hun bor i, Utah, bestemt seg for å hjelpe Monica. I mars vedtok de en ny lov, med virkning fra neste år:

18-årsgrense for å opprette kontoer på sosiale medier – om ikke foreldrene gir tillatelse tidligere.

Ingen tilgang til sosiale medier mellom klokken 22.30 og 06.30 for mindreårige.

App-selskapene må gi foreldrene tilgang til barnas kontoer.

Loven føyer seg inn i en økende motstand over hele verden:

Mot innflytelsen, tidsbruken og avhengigheten som skjermenes utbredelse har fått i våre hjem.

Tall fra USAs folkehelseinstitutt (CDC) viser en alarmerende økning i angst, depresjon, selvmordstanker og psykiske problemer blant unge – en sentral begrunnelse for den nye loven i Utah.

I USA kommer presset mot appselskapene fra både republikanere og demokrater, i et land som ellers er svært politisk splittet. En rekke delstater vurderer nå tilsvarende lover som i Utah.

Mest av alt pekes TikTok med sine mektige algoritmer og kinesiske eierskap ut som hovedfienden.

En ny lov i konservative Montana har gjort appen helt ulovlig, med virkning fra neste år. President Joe Biden og store deler av Kongressen ønsker også et nasjonalt forbud mot TikTok.

– Denne loven gir ikke mening for meg. Den vil bare dytte tenåringer til å bruke sosiale medier enda mer. Om noe er forbudt, vil de bare ha mer av det, sier mamma Monica, som selv har en liten TikTok-konto.

Som mor ønsker hun å lære barna gode verdier:

Gi dem frihet til å velge, fremfor å tvinge. Men om ungene ikke gjør skolearbeidet skikkelig, hender det at hun tar fra dem telefonene.

Eldstemann Geraldo tok selv et radikalt valg og slettet alle sine sosiale medier-profiler.

– Jeg tror det er veldig skadelig for mindreårige. Spesielt gutter som meg. Det er overseksualisering, mykporno, overalt på sosiale medier, sier han – som er positiv til loven.

For ham var TikTok-algoritmene det største problemet.

– Jeg scrollet så langt, sier Geraldo.

Lillesøster Valentina har en annen opplevelse og søker opp innhold som fremmer sunne vaner, forteller hun.

– Jeg tror faktisk sosiale medier har hjulpet meg. Når jeg bruker dem, pleier jeg ikke å sammenligne meg med noen. Det er ikke en vane jeg har hatt, for å være ærlig.

Monica Lopez med Valentina (13) og Victoria (6).

For familieterapeut Josie Bohling i Salt Lake City er volum stikkordet når vi snakker om forholdet mellom mental helse og sosiale medier blant unge.

Terapeuten mener at barn mellom 10 og 16 år ikke er i stand til å håndtere den massiviteten av oppturer og nedturer som følger det å bli likt og avvist i sosiale medier.

Historiene om selvmord, utfrysing, avhengighet og utpressing har økt:

– Dette er en alder hvor din selvforståelse blir formet av responsen fra verden rundt deg og plutselig får du dette fra folk som ikke kjenner deg, sier psykologen og beskriver det som en «vill vest av fremmede».

– Dette har en effekt på en sårbar, voksende hjerne som ikke kan sortere alt sammen uten å bli emosjonelt påvirket.

De sosiale medienes grenseløse natur er likevel trolig det mest omfattende.

Mens elevene før dro hjem fra skolen etter en krangel i klassen, tenkte på og gjorde noe helt annet, følger opplevelsene nå etter barna hvor enn de er – gjennom telefonene.

– Barn har konflikter hele tiden eller misforstår hverandre, og nå er det plutselig 20 andre som vet om dette som har skjedd på skolen – og plutselig er det like mange som tar kontakt med deg, sier psykologen.

Hun advarer sterkt mot å undervurdere hvor belastende dette kan være for barn over tid.

Hannah Thais (23) smiler når hun tenker tilbake ti år og begynnelsen på æraen med sosiale medier. For henne ga den en sårt tiltrengt tilhørighet.

– Det var en stor greie for meg, fordi jeg ikke hadde det så lett da jeg vokste opp. Jeg slet med å finne venner. Når jeg la ut kunst og bilder på sosiale medier, oppsøkte mange tilfeldige kontoene mine. Vi koblet på et emosjonelt nivå, forteller Hannah.

For noen år siden begynte hun å bevege seg over på feltet helse- og fitness, nylig også som nybakt mamma.

I dag tjener hun pengene sine som influencer og onlineinstruktør, med 25.000 følgere på Instagram og 83.000 på TikTok.

– Jeg måtte klare meg selv økonomisk fra jeg var 16–17 år. Det at jeg begynte med sosiale medier så tidlig, har gitt meg flere muligheter jeg ellers ikke ville hatt.

Den nye loven i Utah hadde vært knusende for henne, om den hadde blitt innført før hun fylte 18 år, mener Hannah.

– Jeg ville mistet mitt fellesskap av venner som jeg følte jeg kunne relatere til.

Det store spørsmålet er om Utahs nye lov vil være mulig å håndheve.

Det vil bli opp til teknologiselskapene å utvikle metoder for å verifisere alder. Dagens nasjonale 13-årsgrense kommer de fleste brukerne seg rundt, også uten foreldrenes tillatelse.

Kritikerne hevder at å gjøre det mulig for foreldrene å gi samtykke også vil bli svakt ledd. For, som én sa: «Barn driver foreldrene sine til vanvidd.»

På motsatt side hevder andre kritikere:

Loven innskrenker unges ytringsfrihet.

Den kan fremtvinge ID utstedt av myndighetene for å få tilgang, noe marginaliserte grupper i USA ofte mangler.

Det er et brudd på unges privatliv når foreldrene gis rett til å gå gjennom meldingene deres, og talspersoner for skeive i den konservative delstaten er spesielt bekymret.

– Å oppdra barn er partiuavhengig, sier Nichole Mason, president i organisasjonen Utah Parents United, som kjempet for den nye loven.

VG møter henne på republikanernes årsmøte i Utah.

– Dette handler om å gi foreldrene kontrollen, slik at de kan styre om barna er på sosiale medier eller ikke.

Noe av argumentasjonen bak loven er at å beskytter barn mot en rekke andre ting som kan være skadelig, mener Mason: Rusmidler, pornografi og bilkjøring.

– Når vi ser økningen i depresjon og selvmord, er det fordi de prøver å leve etter det de ser på sosial medier? Går de dit istedenfor til foreldrene sine for å få svar på spørsmålene de har, spør Mason.

I vinter og vår har det vært en større debatt også i Norge om nasjonal regulering av unges bruk av sosiale medier. Både KrF og Høyres landsmøter vurderte tiltak, men det ble ikke flertall.

Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup har foreslått 16-årsgrense med BankID-verifisering og nasjonalt forbud mot mobiler i grunnskolen. Dette mener han om Utah-loven:

– Jeg er ikke enig i alle sider ved dette lovforslaget, men det er ikke overraskende at stadig flere ønsker å begrense barns tilgang på sosiale medier. Sammenhengen mellom psykiske lidelser blant unge og tid brukt på sosiale medier er sterk, og det er naturlig at det kommer en motreaksjon i form av denne typen forslag, skriver Astrup til VG.

– Kampen mot algoritmene kan ikke vinnes ved kjøkkenbordet alene, mener han.

Arbeiderpartiet ønsker mer kunnskap.

– Jeg er også bekymret for barnas mobilbruk og skjermbruk, og tror vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av skjermbruk og ny teknologi som kunstig intelligens, uttaler Elise Bjørnebekk-Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

– Men jeg tror ikke løsningen er å forby all teknologi vi frykter. Vi vil gå inn i denne problemstillingen med en faglig og forskningsmessig tilnærming

Regjeringen jobber nå med en ny NOU NOUStår for "Norges offentlige utredninger". Regjering eller et departement oppretter et utvalg som undersøker ulike forhold i samfunnet. om skjermbruk blant unge.

Ian McDonald, sparkesykkel-skater, med en ironisk posering foran VGs fotograf.

I en skatepark i Salt Lake City ønskes den nye Utah-loven på ingen måte velkommen.

– Vi er imot alt som innskrenker rettighetene våre, sier én.

– Jeg er under 18, bror, roper en annen.

Ungdommene synes det er latterlig at lokalpolitikere ofte klager på tilbud utendørs, som skateparker, etter påstander om «ordensforstyrrelser». Samtidig klager de over at unge sitter inne med telefonen sin dagen lang.

Koblingen mellom mental helse og sosiale medier sender skategjengen i retur til politikerne.

– Det burde være mer penger til psykiske helsetjenester. Gjør det heller lettere for unge å få tilgang til sånt, sier én.

Tony og Samantha Lucas med sønnen Ben (9).

En av de største stjernene på skateparken er trolig Ben Lucas.

Foreldrene tok nylig med niåringene og storesøsknene fra Florida til Salt Lake City, slik at den sponsede niåringen kunne satse enda mer på sparkesykkel.

Uten de 12.000 følgerne på Instagram-kontoen, som foreldrene Tony og Samantha drifter, ville ikke det vært mulig.

– Jeg tror egentlig han ikke får det med seg, sier faren Tony om sønnens popularitet på nettet.

For familien og Ben har Instagram betydd nye vennskap rundt sparkesyklingen over hele verden og skapt helt nye muligheter.

Men som foreldre på hjemmebane er historien en annen. Ben har selv ikke tilgang til kontoen, og foreldrene avviser ofte fremmede som tar kontakt via Instagram.

Bens storebror på 17 har ikke en egen telefon. Storesøsteren på 15 er ikke på sosiale medier.

– Datteren vår hadde Instagram og var litt på TikTok, men hun opplevde at hun ble sugd inn i det og ikke følte seg bra etterpå, sier moren Samantha.

– En tidsvampyr som stjal henne vekk fra virkeligheten, sier faren.

Så slettet hun appene.

– Og hun følte at det var det beste hun noen gang har gjort, sier moren.

Det høres nesten ut som science fiction:

Tenåringsbarn av influencer-foreldre som frivillig sletter sosiale medier fra telefonen?

Familieterapeut Josie Bohling ser oftere det stikk motsatte – hvordan skjermene har ført til et vesentlig høyere konfliktnivå hjemme i de tusen hjem.

Så hva slags råd har hun å gi?

– Hvor åpen du er for å diskutere ulike temaer med barnet ditt, er nok den faktoren som kan bety mest, mener Bohling.

– Er relasjonen preget av straff, liksom diktatorisk, risikerer du at barna heller går under jorden. Dette er en så viktig del av deres sosiale liv, at de vil finne en vei rundt, og da åpner du opp for at de holder ting skjult for deg.

Psykologen tror Utah-loven kan være et nyttig verktøy, som kan få i gang samtaler i hjemmet, men at den i seg selv ikke vil løse så mye.

– Vi må også lære de unge om hvordan de skal konsumere medieinnhold. Så hvis vi bare nekter dem tilgang, kan vi miste en viktig mulighet til å hjelpe dem å tenke kritisk rundt dette.

Alenemor Monica Lopez må snart få de minste i seng. Eldstemann trenger en dusj etter fotballtreningen.

Hun har ofte ikke et annet valg enn å stole på barna sine til å ta de riktige valgene, også med telefonene. Iblant ber hun dem om å hjelpe til med å passe på hverandre. Hun kaller familien for «en liten stamme».

– Noen ganger tar de feil valg, og da snakker vi om det, sier Monica.

Den nye loven var ukjent for Monica Lopez før VG kontaktet henne. Nyheter får hun stort sett gjennom sosiale medier.

– Skjedde det ikke på Facebook, så har det ikke skjedd.