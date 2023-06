Zaporizjzja-kraftverket er Europas største.

Ukraina hevder Russland planlegger terrorangrep

Men Russland slår tilbake – og hevder Ukraina lyver.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder på Telegram torsdag at landets sikkerhetstjeneste har etterretning om at Russland planlegger det han kaller et terrorangrep ved kjernekraftverket i Zaporizjzja.

– En terroristhandling som medfører utslipp av radioaktivitet. De har forberedt alt på dette, hevder Zelenskyj.

Han sier videre at informasjonen deles med alle internasjonale partnere.

Kreml i Moskva mener det Ukraina sier er løgn.

Zaporizjzja-kraftverket er Europas største, og har vært under russisk kontroll i nærmere halvannet år. Det har vært frakoblet strømnettet og vært i prosessen med å stenge ned i flere måneder.

Den ukrainske presidenten skrev tidligere torsdag at de har fått informasjon om at Russland vurderer å gjennomføre et terrorangrep mot kraftverket.

Både Russland og Ukraina har stadig vekk anklaget hverandre for å angripe kraftverket med artilleri.

