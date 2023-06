Politimann siktet for drap etter skytingen i Nanterre

En politibetjent er siktet for drap etter at 17 år gamle Nahel ble skutt og drept i Nanterre tidligere denne uken.

Det oppgir fransk politi i en pressemelding, skriver avisen Le Monde.

Politimannen er siktet for forsettelig drapt og varetektsfengslet av påtalemyndighetene i Paris-forstaden Nanterre.

De siste dagene har det vært store opptøyer i arbeiderklasseforstaden- Reaksjonene er sterke etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet i en trafikkontroll tirsdag.

En mobilvideo viser to politibetjenter på siden av en bil som står stille. Den ene retter våpenet sitt mot førerdøren. Når 17-åringen plutselig kjører av gårde, skyter politibetjenten på kloss hold.

Tenåringen, som kun er identifisert som Nahel M., døde som følge av skadene han ble påført.

Politibetjenten som er anklaget for å ha skutt, skal ifølge BBC ha sagt at han følte han var i livsfare. Betjenten er i varetekt, siktet for uaktsomt drap.

– Påtalemyndigheten anser det slik at det juridiske kravet for bruk av tjenestevåpen ikke er til stede, sa påtalejurist Pascal Prache under en pressekonferanse torsdag, ifølge Le Monde.

Det er også torsdag kveld ventet store demonstrasjoner i arbeiderforstaden Nanterre der gutten ble drept.

Massedemonstrasjonene har fått fransk politi til å mobilisere med 40.000 politibetjenter. Bare i Paris er 5000 politibetjenter på plass for å håndtere protestaksjonene.

6200 menneske deltok tidligere i dag på en marsj kalt «Den hvite marsjen» for å markere sin avsky mot myndighetene. Deltakerne var iført hvite T-skjorter med slagordet «Justice pour Nahel» – «Rettferdighet for Nahel».

Nahels mor, Mounia, deltok under marsjen. Bilder viser henne gråtende med høyre armen hevet med knyttet neve.

