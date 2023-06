Det er igangsatt en stor redningsinnsats med blant annet redningshelikoptre.

Mor og barn funnet i Østersjøen – sendt til sykehus

Hendelsen fant sted på fergen som går i rute mellom Karlskrona og Gdynia i Polen.

Ved 17.30-tiden melder Sjø- og luftredningssentralen at begge personene er funnet og er vinsjet opp med helikopter.

– Begge er funnet og er vinsjet opp til helikopter. De er på vei til sykehus nå, sier Stefan Land ved JRCC.







Sjø- og luftredningssentralen sendte et stort antall ressurser til stedet.

– Det er et pågående arbeid, vi jobber på spreng for å få ressurser til stedet. Vi samarbeider også med Danmark og Polen og annen trafikk i området, det er en kjempeinnsats, sa Emil Gustafsson, nestleder for sjøredning i Sjøfarts- og Luftfartstilsynet til Sveriges TV.

To personer har falt over bord fra den svenske ferja Stena Spirit på vei over Østersjøen til Polen.

Ulykken skjedde midt i Østersjøen mellom Karlskrona og Polen, rundt 70 kilometer sør for Öland.

– Vi har snart fem helikoptre på stedet, og vi har tatt alt som er i Østersjøen. Vi har avlyst en NATO-øvelse, og vi har US Coast Guard-fly i luften for å bistå. Alt som flyter eller flyr hjelper. Vi skal gjøre alt for å finne barnet og moren, sa redningsleder ved sjø- og luftredningssentralen, Anders Lännholm.

Det var et syv år gammelt barn og moren som var i sjøen.

– Moren hoppet etter, sa Lännholm.

Danmark, Sverige og Polen samarbeidet i redningsaksjonen.

