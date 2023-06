PÅGREPET? General Sergei Surovikin fotografert sammen med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i desember i fjor.

Kilder til russisk avis: General pågrepet - skal ha støttet Prigozjin

Den uavhengige russiske avisen The Moscow Times melder at en høytstående russisk general er pågrepet.

General Sergei Surovikin skal være pågrepet, skriver The Moscow Times.

De siterer to kilder i forsvarsdepartementet på opplysningen, som ikke er bekreftet fra offisielt hold.

En av kildene de siterer skal ha sagt at at Surovikin tilsynelatende skal ha tatt Wagner-topp Jevgenij Prigozjin side da han i helgen satte igang et opprør mot Russlands militære ledelse.

Avisen siterer en russisk militærblogger på at Surovikin skal blitt pågrepet allerede søndag den 25. juni - dagen etter at Prigozjin tok over byen Rostov og sendte sine tropper i retning Moskva.

Ifølge det russiske nyhetsnettsteder URA har det versert rykter om at Surovikins nestkommanderende, general Andrei Yudin, også har blitt pågrepet. De skriver at han benekter dette overfor dem, og at Yudin sier han er på ferie hjemme.

Surovikin var operativ sjef for de russiske styrkene i Ukraina fra oktober til januar i år, da han ble erstattet av generalstabssjef Valerij Gerasimov.

Les også UDs Russland-ekspert: – Putin-regimet er ustabilt og skjørt Det russiske Putin-regimet er langt mer ustabilt og skjørt enn man kan få inntrykk av.

Mener det er sladder

The New York Times skrev tidligere onsdag at Surovikin skal ha blitt informert på forhånd om Wagner-sjefens planer om opprør mot den russiske militærledelsen.

Ifølge avisen søker nå amerikansk etterretning å finne ut hvorvidt Surovikin hjalp til med Wagner-sjefens planlegging.

Kremls talsperson Dimitry Peskov kaller opplysningene fra The New York Times for «spekulasjoner»

– Nå vil det være en del forskjellige teorier og spekulasjoner, sladder og slikt rundt disse hendelsene. Jeg tror dette er et eksempel på det, sa Peskov onsdag, skriver IZ.

Les også Forvandling i russiske medier: «Russland mot avgrunnen» Det er oppsiktsvekkende at russiske medier i helgen ikke la skjul på kaoset og farene, mener ekspert.

Tegn på at det er flere

The New York Times skriver at tjenestepersonene også mener det er ting som tyder på at også andre generaler kan ha støttet Prigozjins planer om å bytte ut militærledelsen i Russland med makt.

Flere peker på at Wagner-sjefen ikke ville ha satt i gang opprøret, eller mytteriet, om han ikke hadde forsikringer om at han hadde støtte fra noen høyt i systemet.

Også ABC har snakket med en høystående amerikansk tjenesteperson som sier at Prigozjin trodde han ville få hjelp fra russiske militærledere.

President Putin skal ikke ha vært klar over dette på forhånd, men at militærlederne til slutt likevel endte opp med å støtte Putin, ifølge tjenestepersonen.