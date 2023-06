Fant 40 sauer i leilighet – skulle trolig slaktes ulovlig

To menn er pågrepet etter at fransk politi fant 40 sauer i en ubebodd kommunal bolig.

Sauedramaet utspilte seg søndag 25. juni i en kommunal bolig i Nice, Sør-Frankrike.

Dyrene hadde blitt stappet inn i en 50 kvadratmeter stor leilighet full av halm. Myndighetene mistenker at sauene skulle slaktes ulovlig før høytiden Id al-adha, som marker slutten på hajj.

Da politiet kom til leiligheten, hadde en sau allerede blitt slaktet, opplyser en lokal tjenestemann til kringkasteren France 3.

De resterende sauene har blitt levert til en gård. To menn er pågrepet i saken, opplyser politiet.

Viseordføreren i Nice, Anthony Borré, bekrefter hendelsen på Twitter.

For å hindre ulovlig bruk av den tomme leiligheten hadde borettslaget montert en spesialsikret dør. Under en befaring fredag sto leiligheten fortsatt tom, og politiet kom først over sauene under en aksjon i blokken søndag.

