VETERAN: Lolita og en instruktør, her under et show i Miami Seaquarium i den amerikanske kystbyen i 1995. Foto: Newscom / Newscom

Spekkhoggeren Lolita er død

Spekkhoggeren Lolita døde fredag i fornøyelsesparken Miami Seaquarium i USA. Hun skulle etter planen slippes fri i nær fremtid.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Lolita, også kjent som Toki, har levd og opptrådt i fornøyelsesparken siden hun ble fanget bare fire år gammel i 1970.

I april ble det bestemt at hun skulle tilbake til sitt naturlige habitat i det nordvestlige Stillehavet etter 52 år i fangenskap.

I en uttalelse sier gruppen Friends of Toki at hun de siste to dagene begynte å vise tegn til at hun ikke hadde det bra.

Det ble satt i gang intens behandling i Miami Seaquarium, men livet sto ikke til å redde for den 57 år gamle spekkhuggeren.

– De som fikk privilegiet av å tilbringe tid sammen med henne, vil for alltid huske hennes nydelige sjel, sier gruppen i en uttalelse.

Dyrevernsaktivister har i flere år jobbet for at Lolita skulle slippe fri fra fangenskap.

På en pressekonferanse i april opplyste Miami Seaquriaum om at de jobber mot å slippe Lolita fri i løpet av de kommende to årene. Selve flyttingen skulle finansieres av Jim Irsay, som også er eier av NFL-klubben Indianapolis Colts.

– Jeg er knust over at TOki har forlatt oss. Historien hennes fanget hjertet mitt, akkurat som den gjorde for millioner av andre, sier Irsay i en uttalelse natt til lørdag norsk tid.

Lolita, også kjent som Tokitae eller Toki, tilhører spekkhuggerfamilien Southern Resident Killer Whale, også kjent som Orca. Familien ble kategorisert som utrydningstruet i 2005, blant annet grunnet storstilt jakt og fangenskap av dyrene på 70-tallet.

Lolita ble «pensjonert» og gjorde sitt siste show ved Miami Seaquarium i fjor.

Hun har siden det bodd i en tank som er litt over 24 meter lang og i overkant av 10 meter bred, skriver CNN.

