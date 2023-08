ANGREP: Bilder skal vise ukrainske droneangrep på Krim. Bildet er formidlet av ukrainsk etterretning og ikke verifisert av uavhengige kilder.

Angrepene mot Krim øker i styrke: − Opptrapping

Forsvarsekspert kaller den annekterte halvøyen et «militært tyngdepunkt» – og tror Ukraina prøver seg på en maktdemonstrasjon.

Helt siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor, har Kyiv hatt et uttalt militært mål om å ta tilbake Krim.

Nå øker de ukrainske angrepene både i styrke og omfang.

Russlands forsvarsdepartement hevder Ukraina har fyrt av 73 droner mot Krim det siste døgnet – og at de har stoppet samtlige.

– Dette ser ut som en opptrapping, sier Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Det er ikke meldt om skadede eller drepte i forbindelse med angrepene.

FORSVARSEKSPERT: Tor Bukkvoll i FFI.

Han nevner blant annet at Ukraina har ødelagt et av Russlands avanserte S200-luftvernsystem. S200-luftvernsystem.S-200 er en langtrekkende luftvernrakett fra Sovjet-tiden som benyttes av både Ukraina og Russland, ifølge NTB.

– Slike har ikke Russland veldig mange av, så det er en ganske stor seier, sier Bukkvoll.

– Det er den mest moderne og kostbare typen, som det russiske forsvaret har brukt mye ressurser på, forklarer han.

– Svir

Krim ble annektert av Russland allerede i 2014. Halvøyen har stor symbolsk, politisk og militær betydning for begge parter.

Under en internasjonal konferanse tidligere denne uken sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at myndighetene jobber for å «de-okkupere» Krim

Torsdag denne uken markerte Ukraina sin frigjøringsdag . Samme dag sa ukrainske styrker at de har plantet et ukrainsk flagg på halvøyen som del av en «spesialoperasjon».

Bukkvoll minner om at sjefen for det ukrainske forsvaret, Valerij Zaluzjnyj, har definert Krim som et såkalt «militært tyngdepunkt».

– Det innebærer at hvis du skal vinne en krig, kan du i stedet for å slå ut alt motstanderen har, gå etter det som er avgjørende for motstanderens evne og vilje, og da rakner resten.

– På denne måten er det både en militær og politisk mening bak offensiven på Krim, forklarer han til VG.

EKSPLOSJON: Røyk stiger opp over en strand like ved en russisk militærbase på Krim. Strendene på halvøyen er populære blant russiske turister.

Og militært er situasjonen åpenbar, mener Bukkvoll:

– Mye av russiske styrkers etterforsyning går gjennom Krim. Hvis Ukraina isolerer Krim, blir det vanskelig.

Hvis Ukraina får til det, har de også et viktig forhandlingskort i eventuelle samtaler, påpeker forskeren.

– Også politisk svir dette, for det vil være vanskelig for Russland å leve med at de ikke har kontroll over Krim.

Tror Ukraina vil vise «russisk maktesløshet»

Ukraina har ikke kommentert drone-påstandene fra Russlands forsvarsdepartement. Ukrainsk etterretning har imidlertid frigjort bilder av det som skal vise noen av droneangrepene.

Det er spesielt, mener Bukkvoll:

– Vanligvis er spesialoperasjoner noe som skjer i det skjulte, men det at ukrainske myndigheter har gått ut med det, tyder på at det er et politisk formål med dette – en form for maktdemonstrasjon, sier han.

ANGREP: Bilder skal vise ukrainske droneangrep på Krim. Bildet er formidlet av ukrainsk etterretning og ikke verifisert av uavhengige kilder.

– Fra Ukrainas side tenker man nok at alle aksjoner som viser russisk maktesløshet, vil erodere den russiske viljen til å føre krig.

– Hvordan er stillingen nå?

– Ganske lik som for en måned siden. Det går fremover med den ukrainske motoffensiven, men det går sakte, sier Bukkvoll.

Han forklarer at ukrainske styrker har kommet seg til landsbyen Robotyne og beveger seg mot Tokmak.

– Det Ukraina kan håpe på, er å nå frem til Azovhavet før høstregnet setter inn. De må også vurdere om de vil prøve på en videre offensiv når vinteren kommer eller vente til våren, sier Bukkvoll.

Russisk dilemma

Forsvarseksperten mener Russland nå står i et dilemma:

– De må bestemme seg for om de skal mobilisere flere eller ikke, fordi fortsetter de slik som de gjør nå, står de i fare for å miste betydelige deler av det de har okkupert, sier Bukkvoll.

Det har ikke vært forsøk på fredssamtaler. Enn så lenge er dette fortsatt en krig mellom to parter som begge tenker at dette kan de vinne militært, sier han.

Jokeren er likevel hvis noe skulle skje i Moskva, sier Bukkvoll:

– Et lederskifte der, eller at Putin blir tvunget til retrett, er nok slik det ser ut nå, det eneste som kan stanse krigen og hindre at dette trekker ut i mange år. Vi har jo erfart at voldsomme ting kan skje fort i Moskva.