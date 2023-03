STATSLEDERE: Vladimir Putin, til venstre, sammen med to andre som ble anklaget av krigsforbryterdomstoler; serbiske Slobodan Milosevic og libyske Muammar Gaddafi.

Nå kan ikke Putin dra hvor han vil: − Vil forsikre seg

Nå må Russlands president Vladimir Putin (70) være forsiktig med hvor han drar. Spørsmålet er om han risikerer å bli pågrepet om han drar på Brics-toppmøtet i Sør-Afrika i august, sier professor til VG.

Putin er i dårlig selskap etter at den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag sist uke utstedte arrestordre på ham.

– President Putin vil nok forsikre seg om at han ikke risikerer å bli arrestert i de landene han reiser til, sier professor Mark Klamberg ved Stockholms universitet til VG.

– I så måte er det interessant at det etter planen skal være et toppmøte blant Brics-landene i Sør-Afrika i august. Sør-Afrika er et landene som er tilknyttet den internasjonale straffedomstolen ICC og har derfor ansvar for å pågripe og utlevere ham.

Men Klamberg viser til at det var en tilsvarende situasjon da Sudans president Omar al-Bashir besøkte Sør-Afrika - mens han var ettersøkt av ICC.

– Den gang ble det en diskusjon om statssjefer har immunitet for ICC. Den gang stoppet politikerne i Sør-Afrika en pågripelse mens den sørafrikanske domstolen som hadde med saken å gjøre, mente at immunitet ikke gjelder.

– Hva er spesielt med at det nå er utstedt arrestordre på Putin?

– At Russland er en stormakt gir dette en spesiell dimensjon, men liksom stormakter som Kina og USA har ikke Russland anerkjent ICC. Derimot har de et ansvar om selv å etterforske forbrytelser. Men det kommer selvfølgelig ikke til å skje, sier professor Klamberg.

BESØK: Mens Vladimir Putin må være forsiktig med hvor han drar, kan han motta besøk i Moskva. Som Kinas president Xi Jinping denne uken.

– Putin er ikke dum. Han kommer ikke til å dra til et land der han kan bli arrestert, sier assisterende professor Iva Vukusic ved Utrecht-universitetet til Reuters.

– Selv SNG-landene kan bli farlig for Putin, sier en kilde nær Kreml til Meduza. SNG-landene er ti av de tidligere sovjet-republikkene, på folkemunne ofte kalt «stan-landene».

Vladimir Putin er ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen ICC. Her er hva som har skjedd med statsledere som har vært ettersøkt av ICC eller tilsvarende domstoler:

DØDE: Muammar Gaddafi fotografert i 2009.

MUAMMAR GADDAFI

Libyas tidligere leder er en av bare to ledere som har blitt tiltalt av ICC mens de fungerte som statsoverhode. Gaddafi hadde i realiteten makten i Libya fra 1969 til 2011.

FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig å anmelde Gaddafi til den internsjonale domstolen for «systematiske angrep» på libyske borgere som demonstrerte mot regjeringen under revolusjonen i 2011. Han ble anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

Saken mot Gaddafi ble avsluttet etter at han ble styrtet og drept i 2011.

IKKE UTLEVERT: Omar al-Bashir under en tale i 2018.

OMAR AL-BASHIR

Sudans tidligere president er den andre som har blitt tiltalt mens han fungerte som statsoverhode. Al-Bashir ble i 2009 tiltalt for folkemord i Darfur.

Han ble sittende i et tiår til før han ble styrtet i et kupp. Han har siden blitt tiltalt i Sudan for andre forbrytelser, men har ikke blitt overlevert til ICC. Mens han var president, reiste han til en rekke arabiske og afrikanske land, som alle nektet å arrestere ham: Tsjad, Djibouti, Jordan, Kenya, Malawi, Sør-Afrika og Uganda.

DØDE: Slobodan Milosevic i retten i Haag i 2004.

SLOBODAN MILOSEVIC

Slobodan Milosevic, tidligere president i Serbia og Jugoslavia, ble tiltalt ved en FN-domstol for forbrytelser under Balkan-krigene på 1990-tallet.

Det var i alt over 60 tiltalepunkter som inkluderte folkemord, etnisk rensning og massevoldtekter. Han erklærte seg uskyldig og førte sin egen sak.

Etter en lang rettssak døde han i varetekt i 2006 før retten hadde rukket å avsi dom.

DØMT: Charles Taylor sitter i rettssalen i Haag i 2012.

CHARLES TAYLOR

Den tidligere presidenten i Liberia ble funnet skyldig i krigsforbrytelser i 2012 av den FN-støttede spesialdomstolen for Sierra Leone i Haag. Taylor ble dømt til 50 års fengsel.

Han var det første statsoverhodet som ble dømt for krigsforbrytelser av en internasjonal domstol siden Nürnberg-rettssakene mot naziledere etter andre verdenskrig (Hitlers etterfølger Karl Dönitz).

FRIKJENT: Elfenbenskysten tidligere president Laurent Gbagbo.

ANDRE

Laurent Gbagbo, president i Elfenbenskysten fra 2000 til 2011, er det eneste tidligere statsoverhode som har stått for rette i ICC etter at han forlot vervet. Han ble i 2019 frikjent etter en tre år lang rettssak som foregikk i Haag.

Kenyas president William Ruto og hans forgjenger Uhuru Kenyatta ble begge siktet av ICC før de ble valgt. Siktelsen mot begge er siden henlagt.

Hashim Thaci, tidligere president i Kosovo og en av Milosevics motstandere på 1990-tallet, gikk av etter å ha blitt tiltalt for krigsforbrytelser av Kosovo-krigsforbryterdomstolen i Haag. Forbrytelsene skal ha blitt begått av Kosovos frigjøringshær KLA. Han skal stilles for retten i april 2023. Thaci hevdet nylig at anklagene mot ham er oppdiktede.

Info Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Ble etablert i 2002.

Verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og angrepskrig.

Domstolen har sete i Haag i Nederland.

123 land er medlemmer, men ikke land som USA, Russland, Kina, India og Israel.

Fem menn er funnet skyldige i krigsforbrytelser, alle afrikanske militsledere. Kilde: NTB.

Fordømt av Russland

Fra russisk side er arrestordren på Putin blitt fordømt. UD-talskvinnen Maria Zakharova fastslo at arrestordren var «juridisk ugyldig», mens Putins talsmann Dmitrij Peskov mente at det var «opprørende og uakseptabelt» og «ugyldig fra et juridisk synspunkt».

Tidligere president Dmitrij Medvedev gikk likevel lengst av alle på Twitter:

«Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en arrestordre mot Vladimir Putin. Det er ikke nødvendig å forklare hvor dette dokumentet skal brukes». Etterfulgt av emoji av en toalettrull.

Den russiske «stortingspresidenten» Vjatsjeslav Volodin skrev på Telegram:

«Vi ser på ethvert angrep på den russiske føderasjonens president som en aggresjon mot landet vårt».

PS: Brics-landene er Brasil, Kina, India, Russland og Sør-Afrika.