Forlater nattklubb: Tove forlot nattklubben Nöje Club i den svenske byen Vetlanda klokken 01.32 natt til 16. oktober 2022.

Tove-drapet: Overvåkningsvideo gir nye svar

Bilder fra en overvåkningsvideo tatt på en nattklubb gir nye svar på hva som skjedde i timene før drapet på svenske Tove (21).

Fredag ble det kjent at to kvinner på henholdsvis 18 og 20 år er tiltalt for drapet på Tove natt til 16. oktober i fjor.

Bilder hentet fra overvåkningskameraer viser Tove på samme nattklubb som de to unge kvinnene i byen Vetlanda sør i Sverige bare timer før drapet.

Bildene, som er hentet fra overvåkningsvideo fra Nöje Club, er publisert av svensk politi.

Ved hjelp av overvåkningsvideo og de tre kvinnenes telefoner har politiet lykkes med å kartlegge store deler av kvelden, skriver Aftonbladet.

Konflikt på klubben

De to tiltalte kvinnene skal ha møttes til et vorspiel hjemme hos 20-åringen, før de senere dro videre til nattklubben. De ankom Nöje Club i 22.40-tiden sammen med en tredje kvinne.

Tove dro fra leiligheten til kjæresten sin sent på kvelden, og ankom nattklubben med to venner like etter midnatt.

1 / 2 Ankommer senere: Klokken 01.22 kommer den yngste av de tiltalte til Nöje Club, og ser ut til å lete etter noen. Bilder fra overvåkningsvideoen viser at Tove sitter på huk ved et bord. 18-åringen ser mot Toves bord flere ganger før hun går ut av klubben igjen. forrige neste fullskjerm Ankommer senere: Klokken 01.22 kommer den yngste av de tiltalte til Nöje Club, og ser ut til å lete etter noen.

På nattklubben treffer Tove de to tiltalte kvinnene, og det skal ha oppstått bråk, skriver avisen.

Avisen skriver videre at Tove sendte en sms til kjæresten sin klokken 01.08, der hun beskriver at den 20-årige kvinnen skal ha slått henne.

20-åringen hevder på sin side at hun skal ha blitt fysisk angrepet av Tove.

Den eldste av de tiltalte skriver til en venn på Snapchat at Tove gikk bort til henne og spurte «hvordan det føltes å være verdens verste person».

I overvåkningsvideoen kan man se de to tiltalte kvinnene kalle på en vakt, mens én av dem ser mot bordet Tove sitter ved.

«Hadde ikke vennene mine vært der og beskyttet meg, kunne jeg ha blitt ordentlig skadet», skriver 20-åringen på Snapchat dagen etter, ifølge Aftonbladet.

1 / 3 Kontakt: Overvåkningsvideoen fra Nöje Club viser hvordan de to tiltalte kvinnene løper bort til en vakt inne på nattklubben. Bevegelse: Vakten følger etter kvinnene. Det er uklart hva som ble sagt dem i mellom. Drar: De to tiltalte kvinnene drar fra nattklubben klokken 01.09 natt til 16. oktober 2022. forrige neste fullskjerm Kontakt: Overvåkningsvideoen fra Nöje Club viser hvordan de to tiltalte kvinnene løper bort til en vakt inne på nattklubben.

Møtes utenfor

Ved 01.30-tiden forlater Tove klubben med en venninne. Utenfor møter hun de to kvinnene, og de bestemmer seg for å gå hjem til 20-åringens leilighet for å oppklare konflikten.

Ifølge Aftonbladet har 20-åringen fortalt i avhør at hun og 18-åringen planla å slå Tove et sted på veien til leiligheten.

– Det finnes jo ganske mange steder i Vetlanda der det liksom ikke er så mye folk, sier hun i avhør.

Stemningen skal derimot ha snudd, og 20-åringen beskriver samtalen på vei hjem som glad. Hjemme i leiligheten skal det derimot ha snudd igjen. 20-åringen hevder Tove knuffet til henne, og at hun derfor ble sint.

Drept hjemme hos tiltalte

Påtalemyndigheten mener Tove ble drept hjemme hos én av de to kvinnene. Den 20-årige kvinnen skal ha sittet på Tove og tatt kvelertak på henne, mens 18-åringen skal ha holdt armene hennes fast. Senere skal de to kvinnene ha dumpet Toves kropp i et skogholt.

SVT skriver at 20-åringen senere samme døgn skal ha reist tilbake til stedet, helt brannfarlig væske på kroppen og deretter tent på.

– Kvinnene er tiltalt for å ha begått handlingene i fellesskap, skriver påtalemyndigheten i en pressemelding fredag.

Aktor Adam Rullmann sier etterforskningen har vært omfattende, og at de har et tydelig bilde av hva som har skjedd.

– Etterforskningen tyder på at den avdøde 21-åringen og den mistenkte 20-åringen hadde en konfliktfylt relasjon, men noe nærmere motiv har vi ikke klart å avdekke, sier Rullmann.

Selv om de to kvinnene ble pågrepet dagen etter drapet, tok det lang tid før Toves kropp ble funnet. Hun ble først meldt savnet etter kvelden på byen, før det ble igangsatt en stor leteaksjon. Tove ble funnet død i et skogholt utenfor Vetlanda 2. november i fjor.

Ingen av de to pågrepne kvinnene fortalte hvor hun befant seg før hun ble funnet, skriver Aftonbladet.

Erkjenner deler av forholdene

De unge kvinnene er nå tiltalt for drap og for å forstyrre gravfreden.

Ifølge SVT skal begge kvinnene lenge ha nektet for anklagene, før de etter hvert har erkjent deler av dem. Den eldste kvinnen skal blant annet ha erkjent at Tove døde i hennes leilighet, og at det var snakk om mishandling, men ikke drap. Hun erkjente også å ha flyttet på Toves kropp.

Den yngste tiltalte skal ha erkjent brudd på gravfreden, men ment at hun var beruset og sov da Tove døde. Ifølge advokaten hennes følte hun seg tvunget til å flytte på kroppen, skriver SVT.

