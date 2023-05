HARDE KAMPER: En ukrainsk soldat gjør klar til å skyte med en kanon nær Maryinka i Donetsk-regionen. Bildet er tatt tidligere denne uken.

Ukraina om fronten: − Russernes panikk er synlig

Det kommer natt til fredag motstridende meldinger om fronten i Ukraina. Moskva ser seg nødt til å gå ut og benekte at ukrainske styrker har brutt gjennom russiske stillinger.

Ukraina mener at russerne har panikk , fordi de ikke vet hvor den store motoffensiven vil komme.

Russiske militærbloggere hevder at ukrainske styrker allerede har brutt igjennom russiske stillinger.

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin hevder at den store offensive allerede har begynt og at situasjonen er kritisk for de russiske styrkene.

Det russiske forsvarsdepartementet avviser meldingene om ukrainske gjennombrudd.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at den store motoffensiven ikke har startet ennå.

Kyiv påstår at de har klart å presse de russiske styrkene tilbake to kilometer nær Bakhmut.

Situasjonen er såpass vanskelig at det russiske forsvarsdepartementet sent torsdag kveld så seg nødt til å gå ut med en pressemelding:

– Uttalelser som sirkuleres på ulike Telegram-kanaler om gjennombrudd på ulike deler av fronten, samsvarer ikke med virkeligheten, hevder den russiske forsvarsledelsen, gjengitt av RIA.

Luftfotoet viser hvordan samtlige bygninger er jevnet med jorden i byen Maryinka i Donetsk-regionen. Bildet er ifølge AP tatt 11. mai.

Moskva hevder at de har kontroll over hele fronten av «den militære spesialoperasjonen».

– Russernes panikk er synlig og ligger i det faktum at de ikke vet i hvilken retning de kan forvente den maksimale motoffensiven, og de sprer derfor innsatsen sin. Både i retning Zaporizjzja og i retning Kherson, hevder talskvinnen for det ukrainske forsvaret, Natalja Gumenjuk, gjengitt av Ukrainskaja Pravda.

– Vi trenger fortsatt litt tid før vi kan sette i gang storoffensiven, sier president Volodymyr Zelenskij ifølge Reuters.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder altså at Ukraina allerede har satt i gang den lenge annonserte motoffensiven. Han mener de har klare planer når slaget ved Bakhmut er over.

– De vil starte en offensiv mot Brjansk og Belgorod, og også Zaporizjzja, sier Prigozjin. Brjansk og Belgorod er to russiske fylker mot den ukrainske grensen.

Soldater fra en gruppe som driver med luftforsvar fotograf utenfor Kyiv tidligere denne uken.

Noe av de samme påstandene kommer sent torsdag kveld fra omdiskuterte Igor Girkin på hans Telegram-kanal. Girkin er av en nederlandsk domstol dømt til fengsel på livstid for sin rolle i nedskytingen av et passasjerfly fra Malaysia Airlines over Ukraina i 2014. 298 mennesker ble drept.

I ukrainske medier blir det trukket frem som svært viktig at Storbritannias forsvarsminister torsdag bekreftet at landet sender langtrekkende Storm Shadow krysserraketter til Ukraina.

I sin kveldsvideo til ukrainerne natt til fredag takker Zelenskyj en rekke deler av de væpnede styrker som sin innsats mot okkupasjonsmakten. Han mener at Russland tidligere ble regnet som verdens nest sterkeste hær, men at de nå blir skjøvet nedover på den listen takket være innsatsen til det ukrainske forsvaret, melder Unian.