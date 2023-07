Hunter Biden innrømmer skyld for to lovbrudd

Hunter Biden (53), sønn av president Joe Biden, sier at han vil erklære seg skyldig i to mindre straffesaker som omhandler skatt.

Det melder blant annet nyhetsbyrået Reuters onsdag.

De skriver videre at saken gjelder to siktelser vedrørende at Hunter Biden ikke har betalt inntektsskatt, ifølge CNN og New York Times.

Ifølge aktoratet betalte Hunter Biden ikke skatt for mer enn 1,5 millioner dollar i inntekt i 2017 og 2018, skriver Reuters.

Ifølge Reuters kommer tilståelsen som en del av en avtale som gjør at Hunter Biden slipper å bli dømt i en våpenrelatert sak.

Kort tid senere melder imidlertid CNN og Bloomberg at denne avtalen har falt sammen i retten onsdag.

