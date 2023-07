MARINENS DAG: Putin og afrikanske statsledere deltok i en militærparade i St. Petersburg. Helt til venstre ser vi Burkino Fasos president Ibrahim Traoré, vi ser også Kongos president Denis Sassou Nguesso og Vladimir Putin.

Frir til Afrika: Her står statslederne sammen med Putin

Han har stadig færre internasjonale venner. Denne uken har Putin gjort alt han kan for å finne nye.

Russlands president Vladimir Putin har få allierte blant verdens statsledere etter invasjonen av Ukraina.

Denne uken har han forsøkt å pleie vennskapsbånd med afrikanske ledere – som har deltatt på et todagers toppmøte mellom Russland og afrikanske land i St. Petersburg.

Søndag feirer Russland marinens dag med militærparader i flere byer.

Den største er i St. Petersburg. Der får Putin selskap av fire afrikanske ledere og representanter fra ytterligere fem afrikanske land, ifølge en talsperson for Kreml.

I en tale søndag sa Putin at den russiske marinen skal få 30 nye skip i år, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

TOPPMØTE: Vladimir Putintar tar Mosambiks president Filipe Nyusi i hånden.

Ingen ny kornavtale

Korneksport og matsikkerhet for sulttruede afrikanske land har vært et viktig tema på toppmøtet. Men de afrikanske lederne forlot møtet uten en ny kornavtale.

Putin lovet under møtet gratis korn til seks afrikanske land og insisterte på at Russland kan erstatte kornleveransene fra Ukraina.

Den afrikanske union (AU) reagerte imidlertid med å si at en slik ordning burde komme alle afrikanske land til gode.

De neste månedene skal Zimbabwe, Mali, Burkina Faso, Somalia, Eritrea og Den sentralafrikanske republikk få opptil 50.000 tonn korn gratis fra Russland, ifølge Putin.

SKRYTEPARADE: Den russiske marinen viser frem sine største og beste våpen.

Det er imidlertid langt mindre enn de 725.000 tonnene korn som FNs matvareprogram har sendt til fattige land, deriblant afrikanske, som følge av kornavtalen mellom Ukraina og Russland.

Den sikret at Ukraina kunne eksportere korn via Svartehavet uten at skipene risikerte å bli angrepet av Russland.

Etter at avtalen utløp i forrige uke uten at Russland ville fornye den, har både ukrainske havner og kornlagre blitt utsatt for russiske angrep.

Ikke tilfreds

Men flere afrikanske ledere var ikke fornøyd og benyttet anledningen til å minne Putin om at krigen har store konsekvenser for omverdenen, ikke minst når det gjelder matprisene i afrikanske land.

De tok også til orde for at Putin må se grundigere på en afrikansk fredsplan, som så langt har fått en lunken mottakelse i Moskva.

– Det afrikanske initiativet fortjener en grundig gjennomgang. Det må ikke undervurderes, sa president Denis Sassou Nguesso fra Kongo-Brazzaville da han talte på møtet fredag.

– Nok en gang ber vi om en rask reetablering av freden i Europa, la han til.

Putin virket ikke overbevist:

– Hvorfor ber dere oss om å slutte å skyte? Vi kan ikke slutte å skyte når vi blir angrepet, sa han.

VENNSKAPSBÅND: Putin har forsøkt å bygge relasjoner med afrikanske statsledere denne uken. Her med Kongos president Denis Sassou Nguesso.

Splittet i synet på Ukraina

Afrikanske land er den blokken i FN med flest stemmer. Men kontinentet har vært mer splittet enn noen annen region når det gjelder Ukraina-resolusjonene i FNs hovedforsamling, der Russlands krigføring i Ukraina er blitt kritisert.

De afrikanske delegasjonene i St. Petersburg besøkte også våpenutstillinger, en påminnelse om at Russland er den viktigste våpenleverandøren på det afrikanske kontinentet.

Færre enn 20 av Afrikas 54 statsoverhoder og regjeringssjefer var til stede på toppmøtet. Mange land valgte i stedet å sende representanter med lavere rang, noe Russland hevder skyldes vestlig press.

Under et tilsvarende toppmøte i Sotsji i 2019 deltok 43 statsoverhoder og regjeringssjefer.