President Vladimir Putin går forbi et flagg fra sovjettiden med bilde av Josef Stalin (t.v.) og Vladimir Lenin (t.h.). Bildet er tatt i byen Ivanovo i 2020.

Putin gir Lenin skylden: − Han har ikke forstått

Vladimir Putin (69) gir revolusjonshelten Lenin skylden for at det østlige Ukraina ikke ble en del av Russland. – Han har et forvrengt bilde av historien, sier en professor.

Det var på en konferanse i Kaliningrad torsdag at Putin kom med sine historiske utlegninger om Russland og Ukraina i en samtale med studenter, gjengitt av Gazeta.ru.

Putin sier at folk som bor i Donbas, altså de to fylkene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina, anser seg som en del av «det felles humanitære, kulturelle og språklige rommet i den russiske verden».

– Ukraina var aldri noen stat før dannelsen av Sovjetunionen, hevder president Putin.

– Det var ingen stat. Etter revolusjonen i 1917 ble alle slags kvasi-stater opprettet, og så oppsto Ukraina under dannelsen av Sovjetunionen, sier Putin.

RUSSISK KRIGFØRING: Fra en russisk militær lastebil blir det fyrt av en Tornado-G-rakett under kamp et ukjent sted i Ukraina. Bildet er publisert av det russiske forsvarsdepartementet.

– Ønsket ikke

Ifølge han ble «en betydelig del av de historisk russiske territoriene, inkludert Donbas, overført til Ukraina, selv om innbyggerne i Donbas ikke ønsket det».

– Luhansk og Donetsk skulle egentlig bli en del av Russland. Men så sa Vladimir Lenin at «vi må revurdere det». Og så ga de dette området til Ukraina.

Da Sovjetunionen brøt sammen i 1991, stemte 90 prosent av befolkningen for et uavhengig Ukraina. I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya, og så ble det opprettet to Moskva-tro «folkerepublikker» i de to fylkene Donetsk og Luhansk.

Professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet kan mer om russisk og ukrainsk historie enn de fleste. Han sier til VG:

– Putin har et fullstendig forvrengt bilde. Han forstår ikke historien, sier Gerner.

– Ga ikke bort noe

Professoren forklarer:

– Fram til revolusjonen i 1917 og borgerkrigen fantes det ingen ukrainsk stat, det vet vi alle. Men Putin snakker som om Ukraina skulle ha vært under Russland, men det var i 1922 grensene ble trukket. Det var to nye republikker. Lenin ga ikke bort noe til Ukraina, fastslår Gerner.

Han trekker linjene tilbake til det såkalte Kiev-riket (882–1240) og fastslår at Kiev-staten lenge var en del av det polsk-litauiske riket – og altså ikke under russisk kontroll. Delvis var det også under Østerrike.

Det russiske keiserdømmet ble etablert av Peter I av Russland i 1721 og varte frem til tsar Nikolaj II ble styrtet i den russiske revolusjonen i 1917.

– Sovjet-republikkene Russland og Ukraina ble dannet samtidig. Da Sovjet ble oppløst, var alle enige om at de nye landene skulle ha de samme grensene som sovjetrepublikkene Russland, Ukraina og Belarus hadde hatt.

– Hva tenker du om Krim?

– Da Sovjetunionen ble grunnlagt, ble Krim tillagt Russland. Men Nikita Khrutsjov valgte i 1954 å overføre Krim til den ukrainske sovjetrepublikken. Den gang betydde jo ikke grensene noe. Ifølge Leonid Kravtsjuk, den siste leder i sovjetrepublikken Ukraina og den første leder i det nye Ukraina, skyldtes det at det var lettere å forsørge Krim fra ukrainsk side.

VISER SEG FREM: Russiske soldater i det okkuperte fylket Kherson, på et bilde sendt ut av det statlige nyhetsbyrået TASS i slutten av juli.

– Skremmende

– Putin kan si hva han vil, men han har ikke forstått historien. Han er fundamentalist.

Professor Gerner fastslår at Putins uttalelser bekrefter at målet er å underlegge seg hele Ukraina eller sette inn et «quisling-regime».

– Dette blir forferdelig, for det innebærer at krigen kommer til å fortsette til Putin er borte. Det går ikke an å gå bort fra målet uten å ta bort Putin. Det er ganske skremmende, ikke minst for Norge, som har grense med Russland, mener Kristian Gerner ved Lund-universitetet.

Putin hevder det var Ukraina som truet Russland inn i en krig:

– Vår oppgave, vårt oppdrag, oppdraget til våre soldater, militsen i Donbas, er å stoppe denne krigen, for å beskytte folk. Og selvfølgelig for å beskytte Russland selv, for på territoriet til dagens Ukraina begynte de å skape en anti-russisk enklave som truer landet vårt, sier Putin til studentene.

Han understreker at de russiske soldatene risikerer sin helse og sitt liv.

– De må forstå hva de gir livet sitt for. Dette er ekstremt viktig. For Russland og for menneskene som bor i Donbas, sier Vladimir Putin ifølge Gazeta.ru.