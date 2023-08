MER PÅVIRKNING: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen venter flere påvirkningsoperasjoner fra Russland mot vestlige land som støtter Ukraina.

Forsvarssjefen: − Tiden er på Russlands side

ARENDAL (VG) Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Russland gambler på at vesten skal gå lei av krigen i Ukraina, og at vi vil fokusere mer på egne problemer.

– Tiden er på Russlands side. Jo lengre denne krigen vil vare, desto mer vil Russland tjene på det, sa forsvarssjefen under en debatt under åpningen av Arendalsuka mandag ettermiddag.

– Russland gambler på at vi skal gå lei, bli krigstrøtte og bli mer opptatt av egne problemer som økonomi og økte priser. Vi må være forberedt på at Russland vil drive utstrakt bruk av påvirkning. Men klarer vi å stå imot dette, er det en vei ut av krigen, sa Kristoffersen.

Den norske forsvarssjefen deltok i en paneldebatt i Arendal om «veien ut av krisen» i Ukraina, sammen med blant andre utenriksministrene fra Norge og Sverige, Anniken Huitfeldt (Ap) og Tobias Billström.

Huitfeldt sa at Sveriges kommende medlemskap i Nato vil gjøre Norge tryggere. Men at det også kan få følger for forholdet til Russland:

– Vi kan ikke se bort fra at Norden samlet i Nato kan endre Russlands syn og holdning til vår region, advarte Huitfeldt.

– Russland har muligheten til å skape uro i vestlige land, påvirkning og etterretning, og i verste fall sabotasje, som kan skape uro og ta bort fokuset fra krigen i Ukraina, sier Eirik Kristoffersen til VG.

– PST har sagt at påvirkning fra Russland er en trussel. Vi har sett ting som ikke har vært attribuert attribuertÅ attribuere et angrep betyr at myndighetene legger direkte ansvar på en navngitt part eller et land for handlinger. , hendelser i Norge som e-postangrepet mot departementene i sommer. Det pågår kontinuerlige cyberangrep. Det har foregått påvirkningsoperasjoner der noen utnytter koranbrenning til å skape uro og mistillit. Det er usikre tider, og vi vet ikke alltid hvem som står bak og hvorfor, legger han til.

Blir langvarig

Forsvarssjefen fastholder at alt tyder på at krigen i Ukraina blir langvarig:

– Vi skal ikke undervurdere hva Russland klarer å mobilisere, selv om de tar store tap, sier han.

– Ukrainas offensiv i sommer har gått sakte, fordi Russland har dype forsvarslinjer, mye miner og har forberedt seg godt. Så har Ukraina ikke ønsket å ta for stor risiko, men forsøkt å utforske dette. De er helt avhengig av videre vestlig støtte for sakte, men sikkert å drive Russland tilbake. Derfor fortsetter vi å bidra i opplæringen og treningen av ukrainske soldater.

Han mener likevel at Ukraina har lyktes betydelig gjennom krigens snart 18 måneders forløp:

– Ukraina lyktes med å stanse det opprinnelige angrepet, og har drevet Russland tilbake til der de er nå. President Putin har mislyktes i å gjennomføre et raskt angrep, og han har mislyktes i å hindre en Nato-utvidelse. Krigens videre gang er avhengig av hvordan Ukraina fremover lykkes med sin strategi med å angripe bak fiendens linjer, russiske forsyningslinjer, installasjoner, og broen over til Krym. Etter min mening har Ukraina valgt en god strategi, sier Kristoffersen.

ARENDAL-DEBATT: Utenriksministrene fra Norge og Sverige, Anniken Huitfeldt og Tobias Billström, snakket om Ukraina-krigen med Hedda Langemyr, daglig leder i Utsyn, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap og Iver Neumann, direktør på Fridtjof Nansens Institutt.

Spurt-etappe

– Jeg tror ikke denne krigen kan vinnes militært, sa professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud, i debatten.

– Jeg tror ikke at Ukraina vil klare å drive Russland het tilbake. Russland er en militær stormakt, de har mye igjen, og de har atomvåpen i rygge, sa Østerud.

Han mener at det nå pågår en spurt-etappe fram til det amerikanske presidentvalget høsten 2024:

– Det er ikke Norge og Sverige, eller europeiske land, som avgjør støtten til Ukraina, men USA som står for 90 prosent av støtten. Skulle Donald Trump vinne valget, blir det er større press på Ukraina for å inngå en eller annen avtale. Det mest sannsynlige utfallet er en fremtidig våpenhvile som er utilfredsstillende for begge parter, sa Østerud.