Øver: Over 30 russiske skip og båter er med på øvelsen i Østersjøen.

Russland med militærøvelser i Østersjøen: − Et signal til Vesten

Den russiske militærøvelsen «Ocean Shield 2023» er satt i gang i Østersjøen.

Den russiske marinen har satt i gang planlagte øvelser i Østersjøen, skriver Reuters onsdag.

Orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen mener det ikke er noe spesielt eller dramatisk med aktivitetene.

– Det betyr ikke stort annet enn at de forbereder sine militære styrker på å kunne håndtere en trussel mot sine interesser i området. At de kan kontrollere og gjøre disse farvannene utilgjengelig for NATO om det skulle oppstå en væpnet konflikt.

– Dette er ganske rutinemessig. Det er noe som er nødvendig å gjennomføre for å opprettholde et visst nivå på styrkene. Samtidig er det et signal til Vesten om at de har til intensjon å forhindre at Østersjøen blir et fritt område for NATO å operere i tilfelle en konflikt.

Orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen.

– Ganske liten

Det skal være over 30 skip og båter involvert. Med på øvelsene skal det også være 20 støttefartøy og 30 luftfartøy, opplyser det russiske forsvarsdepartementet på onsdag.

Rundt 6000 russiske soldater er samlet til øvelsen.

Strømme forteller at Russland ikke har spesielt store maritime kapasiteter i Østersjøen, men antar at de kan ha overført enkelte fartøy fra blant annet nordflåten.

– Øvelsen er ganske liten. Det er primært en øvelse av den defensive strukturen. De offensive kapasitetene de vanligvis har i Østersjøen, er ikke der for øyeblikket.

Den russiske øvelsen er dermed en rak motsetning til andre øvelser som har blitt gjennomført i området.

– NATO gjennomfører rett som det er ganske store øvelser i Østersjøen selv. Da er det snakk om betydelig større styrker enn det er her.

Feiring: Russland feiret nylig «Navy Day» i St. Petersburg.

Forsvarsalliansen har for øyeblikket ingen øvelser i Østersjøen, men orlogskapteinen tror at de holder et øye med de russiske aktivitetene.

– Det som uansett vil skje er at det vil være økt tilstedeværelse av NATO-overvåkningsfartøy som vil følge de russiske styrkene sine operasjoner mens de holder på.

Han opplyser at Russlands «Ocean Shield» vanligvis varer en uke.

Les også Frir til Afrika: Her står statslederne sammen med Putin Han har stadig færre internasjonale venner. Denne uken har Putin gjort alt han kan for å finne nye.

Øvelsen settes i gang bare noen dager etter at Putin fortalte at Russland vil motta 30 nye krigsskip i løpet av året.

– Russland iverksetter i dag tiltakene knyttet til sin nasjonale marinepolitikk og forsterker resolutt sin flåte, sa Putin.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post