Tviler på Putin-tur til Tyrkia: − Han er livredd

Selv om Tyrkias president melder at Vladimir Putin skal besøke landet, er det slettes ikke sikkert at besøket blir gjennomført.

Det mener Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– Jeg tror ikke Putin kommer til å reise noe sted. Han er hyperforsiktig. Det dreier seg om hans personlige sikkerhet. Han er livredd for å bevege seg internt i Russland. Alle reisene hans holdes hemmelig, sier hun til VG.

Snakket sammen

Onsdag snakket Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin sammen på telefon.

I etterkant av møtet uttalte Erdogan at Putin skal besøke Tyrkia. Det skriver Reuters, som viser til det tyrkiske presidentkontoret.

Dersom han reiser, er det første gang Putin besøker et Nato-land etter at Russland invaderte Ukraina.

– Når Erdogan går ut offentlig og annonserer det, regner jeg med at han vet hva han snakker om. At de har pratet sammen og avtalt at Putin kommer på besøk, sier Russland og Ukraina-ekspert Jakub M. Godzimirski i NUPI.

TROR PUTIN ER REDD: Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Etterlyst internasjonalt

Vladimir Putin er etterlyst for krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– Finnes det en mulighet for at Putin kan bli pågrepet dersom han drar til Tyrkia?

– Hypotetisk sett er det en mulighet. Erdogan har sine kort mot vesten også, han kunne eventuelt ha forhandlet om noe. Men jeg tror som sagt ikke at Putin kommer til å reise til Tyrkia, sier Sangadzhieva.

– Det tror jeg ikke. Jeg regner med at Erdogan har gitt klare sikkerhetsgarantier for Putin. Russland og Tyrkia har mange felles interesser, svarer Godzimirski på samme spørsmål.

Han mener Putins reise til Tyrkia vil være en måte for presidenten å forsøke å vise at han ikke er isolert.

– På det personlige planet har de god kjemi. De representerer samme type opplegg: Autoritære trekk, de er konservative og forsvarer tradisjonelle verdier. Historisk sett har de en blandet relasjon.

SENDTE LAVROV: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (i midten) besøkte BRICS møtet i Sør-Afrika i stedet for Putin.

Sangadzhieva mener Putin er i ferd med å tape krigen i Ukraina, og at han nå forsøker å komme i posisjon.

– Vi må se alt i kontekst av krig, og relasjonene mellom Russland og Vesten. Russland taper krigen. Nå forsøker Putin så godt han kan å stanse krigen, og komme ut av det med forhandlingsmuligheter. For han handler det ikke om at han skal gi noe, men han vil kreve noe – slik at han internt i Russland kan vise til en eller annen seier eller gevinst.

Hun mener de to lederne har mye til felles når det gjelder regimeutvikling, og trekker fram autoritære ledere og forfølgelse av aktivister og journalister blant flere eksempler.

– Begge vil beholde makten, begge vil beholde status quo, samtidig som de er forskjellige. Erdoğan har skjønt at det går mot nederlag for Putin, at han ikke lenger er en han skal satse på. Men han prøver å gjøre det beste ut av egen situasjon, hvor han akkurat nå kan vinne mer enn å tape.

Tyrias president Recep Tayyip Erdogan og Jens Stoltenberg under Nato-toppmøtet i Vilnius

Ifølge Tyrkia skal møtet bidra til å fortsette det diplomatiske arbeidet med å få på plass en ny kornavtale, som sikrer eksport av korn fra Ukraina.

– Tyrkia har spilt en avgjørende rolle i kornavtalen mellom Tyrkia, Russland og Ukraina, som Putin har valgt å legge på hyllen nylig, sier Godzimirski.

Avtalen er viktig for matforsyningen i flere utviklingsland.

– Hvordan vil Stoltenberg og Nato reagere på at en av deres allierte får besøk fra Putin?

EKSPERT: Forsker Jakub M. Godzimirski i NUPU:

– Stoltenberg er et konsensusmenneske. Han ønsker å ivareta en god relasjon til Erdoğan med tanke på finsk og svensk NATO-medlemskap. Og for NATO kan det være viktig å ha noen som snakker direkte med Putin. Også med tanke på å forhandle fram en løsning på konflikten i Ukraina. Samtidig kan det tolkes som en måte å legitimere Putins makt, og se gjennom fingrene på det han gjør i Ukraina.