Plassen som er blitt oppkalt etter George Floyd i Minneapolis.

Rapport: Politiet i Minneapolis hadde for vane å bruke overdreven makt mot svarte

USAs justisdepartement fastslår i en ny rapport at politiet i Minneapolis har vært preget av rasisme og overdreven maktbruk mot svarte.

NTB

Rapporten er basert på en to år lang gransking, som ble iverksatt etter at den tidligere politimannen Derek Chauvin ble dømt for drapet på afroamerikanske George Floyd.

Floyd døde i mai 2020 som følge av at Chauvin presset kneet sitt mot Floyds hals i over ni minutter.

I rapporten beskrives en rekke saker der politiet har skutt ubevæpnede personer som ikke har utgjort noen trussel, både før og etter at Floyd ble drept 25. mai 2020.

Blant sakene er drapet på en kvinne som hadde ringt nødnummeret 911 for å varsle om et seksuelt overgrep, og på en mann som allerede var pågrepet og som knivstakk seg selv.

Det vises også til mange tilfeller der politiet har brukt overdreven makt, ofte med fatale konsekvenser.

Innholdet i rapporten ble fredag presentert av USAs justisminister Merrick Garland på en pressekonferansen som ble holdt utenfor den føderale rettsbygningen i Minneapolis. Til stede var også ordfører Jacob Frey og politisjef Brian O' Hara.

Myndighetene i Minneapolis er blitt enige om å forhandle fram en avtale med justisdepartementet om endringer i byens politivesen basert på konklusjonene i rapporten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post