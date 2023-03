Tirsdag: Putin og Xi sier nei. Lørdag: Putin sier ja

Tirsdag: Ved avslutningen av Xi Jinpings besøk i Moskva kommer de to presidentene med en felles erklæring. Her heter det blant annet, ifølge Kremls hjemmeside:

Lørdag: Vladimir Putin sier at han vil utplassere atomvåpen i Belarus. Han forteller at et lagringsanlegg for taktiske atomvåpen skal være klart innen 1. juli.