Donald Trump befinner seg på sitt gods i Florida. Tirsdag fremstilles han for en domstol på Manhattan i New York.

Trump må møte i retten til uken – slipper håndjern

– Dommeren hater meg, skriver Donald Trump på sin sosiale medieplattform. Han er klar for å kjempe mot anklagene når han tirsdag må møte i retten i New York.

I rettsmøtet om hysjpenge-tiltalen neste uke ventes det at USAs tidligere president vil måtte la seg avbilde og gi fingeravtrykk. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld.

Selve tiltalen er fortsatt unntatt offentlighet, noe som er vanlig prosedyre i New York før en fremstilling.

– Valginnblanding, kengurudomstol, skrev 76-åringen med blokkbokstaver på sin sosiale medieplattform fredag.

– Dommeren hater meg, skriver han videre om mannen som kan komme til å lede en eventuell rettssak.

Slipper håndjern

Trump vil i henhold til en avtale som forsvarerne har inngått med aktoratet, ikke bli satt i håndjern, ifølge hans forsvarsadvokat Joe Tacopina, som la til at ekspresidenten er sjokkert over tiltalen.

Trump er klar til å kjempe, og det er ingen mulighet for at han vil inngå noen avtale med påtalemyndigheten, forsikrer Tacopina.

Det er innført ekstra sikkerhetstiltak rundt tinghuset i sentrum av Manhattan, men det var fredag ingen tegn til noen større demonstrasjoner.

Gjentar sin uskyld

Torsdag kveld ble det kjent at en storjury på Manhattan har stemt for å tiltale ekspresidenten i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Hun har fortalt at hun har hatt et forhold til Trump.

Det er første gang en amerikansk ekspresident blir siktet i en straffesak. Etter at det ble kjent at han blir tiltalt, har Trump gjentatt at han er uskyldig og at rettsprosessen mot ham er en politisk forfølgelse og en innblanding i valgkampen.

Biden: – Ingen kommentar

Presset av journalister nektet president Joe Biden gjentatte ganger å kommentere tiltalen. Fra Det hvite hus er det gjort klart at rettsprosessen ikke vil bli kommentert.

Trumps tidligere visepresident Mike Pence mener tiltalen sender et forferdelig signal til verden om amerikansk rettferdighet.

– Diktatorer og autoritære over hele verden vil peke på det for å rettferdiggjøre sitt eget misbruk av sitt eget såkalte rettssystem, hevdet han.

Demokrater sa på sin side at dersom Trump brøt loven, må han tiltales som enhver annen amerikaner.

«Tiltalen av en tidligere president er enestående. Men det er også den ulovlige oppførselen som Trump har vært engasjert i. En rettsstat må holde de rike og mektige ansvarlige, selv når de har høye embeter. Spesielt når de har det. Å gjøre noe annet er ikke demokrati», skrev California-demokraten Adam Schiff på Twitter.

«Falsk, korrupt og skammelig»

På sin sosiale medieplattform Truth Social skrev Trump om tiltalen:

«De brakte bare denne falske, korrupte og skammelige anklagen mot meg fordi jeg står sammen med det amerikanske folket, og de vet at jeg ikke kan få en rettferdig rettssak i New York!»

Ledende republikanere har samlet seg rundt den tidligere presidenten. Han er fortsatt favoritten til å vinne partiets presidentnominasjon i 2024 til tross for potensielle juridiske problemer som omfatter mer enn New York-tiltalen.

Republikanernes leder i Representantens hus, Kevin McCarthy, hevdet tiltalen hadde påført landet uopprettelig skade.