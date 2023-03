Riksdagen stemmer ja til svensk Nato-medlemskap

Dermed er 200 år som et nøytralt og alliansefritt land over.

Riksdagen har gitt grønt lys til Sveriges Nato NatoNato er en forkortselse for «North Atlantic Treaty Organization». Norge er blant forsvarsalliansens 30 medlemsland. -medlemskap.

Den historiske vedtaket kommer etter et forslag fra regjeringen – og var forventet ettersom vedtaket har en bred majoritet i nasjonalforsamlingen.

Beslutningen ble fattet med et flertall på 239 stemmer etter en seks timer lang debatt. 37 representanter fra Miljöpartiet og Vänsterpartiet stemte imot.

Etter avstemningen brøt Riksdagen ut i applaus, skriver nyhetsbyrået NTB.

Nato-medlemskapet er ennå ikke offisielt ratifisert: Først må samtlige 30 medlemsland i forsvarsalliansen godkjenne Sveriges søknad.

Nå gjenstår kun godkjenning fra Tyrkia og Ungarn.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

– Svensk Nato-medlemskap er en historisk begivenhet som vil få viktige sikkerhets- og forsvarspolitiske konsekvenser, sier forsvarsminister Pål Jonson.

Det skriver Aftonbladet.

– Sverige skal inngå i et forsvarssamarbeid med forpliktende forsvarsgarantier og felles forsvarsplanlegging. Det vil bidra til økt stabilitet og trygghet i vår del av Europa, sier Jonson.

Forhandlingene mellom Sverige og Tyrkia om Nato-medlemskap har så langt vært svært vanskelige.

Tyrkia har kommet med en rekke krav for å støtte et svensk Nato-medlemskap.

Sverige må blant annet fjerne sitt eget forbud mot våpeneksport til Tyrkia, gi sikkerhetsgarantier og stoppe å «støtte terrorister» i landet.

Tyrkia har flere ganger reagert på at den høyreradikale dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan, som leder det danske partiet «Stram Kurs», har fått brenne Koranen under markeringer i Sverige.

Torsdag møttes landenes representanter med generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel.

Oscar Stenström, Sveriges sjefforhandler, sa etter møtet at han hadde redegjort for de svenske endringene i terrorfinansiering, ny terrorlov og hvordan Sverige har fjernet hindringene for våpeneksport til Tyrkia.

– Vår motpart Tyrkia har erkjent og akseptert at det har skjedd fremskritt i de avgjørelser som vi har tatt, sa han til pressen etter møtet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil trolig avgjørelsen i Tyrkia utstå til etter valget i Tyrkia senere i vår.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post