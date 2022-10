ANNEKTERT: Putin under talen på Den røde plass, da Russland annonserte annekteringen av fire fylker i Ukraina.

Putin innfører krigslov i fire annekterte områder i Ukraina

Russlands president Vladimir Putin har kunngjort at krigslov gjelder i de fire områdene av Ukraina som Russland har annektert.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Avgjørelsen omfatter fylkene Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Ordren ble kunngjort under et møte i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, som ble direktesendt på russisk fjernsyn onsdag.

Like etter ble dekretet offentliggjort av Kreml. Der står det at krigslov innføres fra torsdag morgen.

Krigslov betyr at de bytter ut sivilt styre med militært styre.

Russland har okkupert deler av fylkene, som ukrainske styrker forsøker å gjenerobre i flere motoffensiver.

Tidligere onsdag ble de russisk-innsatte myndighetene i Kherson by evakuert, samtidig som det ble opplyst at russiske soldater blir værende i byen.

Ifølge Putin kommer lederne i de fire fylkene til å få utvidede fullmakter, men han sa ikke hva dette innebærer.

– I den nåværende situasjonen anser jeg at det er nødvendig å gi økte fullmakter til lederne for alle de russiske regionene, sier han.

Han har også gitt ordre om at det skal etableres en såkalt samordningskomité som skal sikre økt samhandling mellom ulike statlige etater i håndteringen av kampene i Ukraina.

Presidenten kaller fortsatt den russiske invasjonen av nabolandet for en militær spesialoperasjon, ikke krig.

Putin regner de fire ukrainske fylkene som russiske, men annekteringene har skjedd i strid med folkeretten, og en rekke land samt FN har fordømt Russlands handlinger som grove brudd på internasjonal lov.

Å annektere innebærer at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.