MØTTE JENS: På sin tredje dag som statsminister i Sverige, dro Ulf Kristersson til Brussel torsdag. Der møtte han Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Sverige: Flytter sammen forsvaret og sivilforsvaret

Den nye svenske statsministeren Ulf Kristersson flytter alt ansvaret for sivil samfunnssikkerhet inn i Forsvarsdepartementet. Jonas Gahr Støre sier at det ikke er sikkert at det vil fungere i Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kristersson vil også opprette et nytt nasjonalt sikkerhetsråd, og oppnevne en egen nasjonal sikkerhetsrådgiver - slik USA og flere andre land har.

Tirsdag fikk Sverige en ny borgerlig regjering etter valgseieren i september.

I regjeringserklæringen sier den nye statsministeren fra Moderaterna at Sverige skal nå Natos mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar så snart som mulig, og senest i 2026.

Samtidig skal Kristersson-regjeringen omorganisere sivil beredskap:

– Også de sivile delene av totalforsvaret har vært forsømt. Motstandskraften mot hybride trusler skal økes og cybersikkerheten må forbedres. Derfor flyttes ansvaret for sivilforsvaret og kriseberedskap fra Justisdepartementet til Forsvarsdepartementet, sa Kristersson da han presenterte regjeringsplattformen i Riksdagen tirsdag.

Kristersson har også utnevnt en egen minister for sivilt forsvar, Carl-Oskar Bohlin. Han skal sitte i Forsvarsdepartementet sammen med den nye forsvarsministeren, Pål Jonson.

Torsdag er Kristersson i Brussel og har møtt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

DE SKAL STYRE SVERIGE: Statsminister Ulf Kristersson presenterte sin nye regjering i Stockholm tirsdag.

Møtes snart

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til VG at han hadde den første samtalen på telefon med Ulf Kristersson onsdag, og at de to statsministrene skal møtes om et par uker.

– Er det aktuelt for din regjering å flytte sivil beredskap til Forsvarsdepartementet?

– Den svenske regjeringen gjør grep som ofte kommer i forbindelse med et regjeringsskifte. Vi har avtalt et møte om et par ukers tid, og da skal vi lytte til det. Men vi erfarer at så like land som Norge og Sverige ofte er ulikt organisert. Det er ikke sikkert at et grep som Sverige tar, er et riktig grep for oss, sier Støre.

Kristersson vil også opprette et nasjonalt sikkerhetsråd «ledet av statsministeren og etter internasjonale forbilder». Og han varslet utnevningen av en svensk nasjonal sikkerhetsrådgiver om kort tid.

Men heller ikke dette er et grep som Støre vil kopiere:

– Vi har regjeringens sikkerhetsutvalg, som møtes fortløpende nå. Der deltar berørte regjeringsmedlemmer og tjenester. Vi har en god struktur, slik jeg opplever det nå, sier Støre.

– Hvem er Norges nasjonale sikkerhetsrådgiver?

– Vi har ikke den funksjonen. Justisministeren er sjef på sitt område. og forsvarsministeren på sitt, og så er statsministeren den øverst ansvarlige, sier Støre.