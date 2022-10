Iranske myndigheter nekter utenlandske journalister adgang til landet og gjør alt for å hindre at bilder fra de siste ukers demonstrasjoner kommer ut. Dette bildet ble tatt i Teheran 21. september.

Protester utover natten i Teheran

Protester i solidaritet med de innsatte i Evin-fengselet i Teheran fortsatte utover natten etter at det ble meldt om brann og skyting i fengselet.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag kveld ble det meldt om storbrann og skyting i fengselet, men myndighetene opplyste senere at brannen var slukket og situasjonen under kontroll.

Åpne flammer og røyk kunne ses i nattemørket over fengselet, og det som hørtes ut som skuddsalver kunne høres på en video som Oslo-baserte Iran Human Rights delte på Twitter.

I bakgrunnen på videoen kunne man høre slagord som «Død over diktatoren» bli ropt.

«En brann sprer seg i Evin-fengselet» og «En eksplosjon er hørt» meldte aktivistnettstedet 1500tasvir lørdag kveld.

Bekrefter uro

Myndighetene bekreftet at det hadde vært uro og sammenstøt i fengselet, og en høytstående tjenestemann sa til nyhetsbyrået Irna at brannen startet fordi innsatte satte fyr på et lager fullt av fangeuniformer. «Bråkmakerne» er skilt fra de andre i et forsøk på å roe situasjonen, ifølge kilden.

Veiene inn til fengselet ble sperret, og opprørspoliti ble observert på vei til fengselet på motorsykkel, sammen med ambulanser og brannbiler. Internettet er blokkert i området, ifølge øyenvitner. Mange personbiler tutet i solidaritet med de regimekritiske demonstrantene.

Notorisk fengsel

Evin-fengselet nord i Teheran er notorisk for mishandling og tortur av innsatte. Mange politiske fanger, opposisjonelle og menneskerettighetsaktivister sitter i fengselet, og det er flere utlendinger der også.

Meldinger tyder også på at hundrevis av dem som er pågrepet under protestene den siste måneden, er sendt dit.

USAs utenriksdepartements talsmann Ned Price advarte lørdag myndighetene i Iran og gjorde det klart at de er «ansvarlig for sikkerheten til amerikanske borgere som er arrestert på feilaktig grunnlag».

Kvinner i front

Tusenvis av mennesker demonstrerte lørdag igjen en rekke steder i Iran under slagordet «Begynnelsen på slutten». Folk ropte også «Død over diktatoren», et slagord som er mye brukt i Iran den siste måneden.

Protestene begynte etter at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt 16. september. Tre dager tidigere ble hun stoppet på gaten i Teheran, angivelig fordi hun ikke hadde dekket håret tilstrekkelig til.

Unge kvinner har ledet an i protestene og har ropt slagord med krav om likestilling og regimeskifte, brent hodeplagg og klippet av seg håret i protest mot regimets maktbruk.

Uten hijab

Natt til lørdag sendte aktivister ut appeller om nye masseprotester under slagordet «Begynnelsen på slutten», og appellene spredte seg til tross for at internettet var nede.

I en video som sirkulerte på sosiale medier lørdag, ropte kvinner uten hijab under en protest ved en teknisk høyskole i Teheran slagord mot mullaene, mens en annen video viste demonstranter som pep, plystret og kastet gjenstander mot politi ved en rundkjøring i byen Hamedan.

Trass i at internett var suspendert, strømmet demonstranter ut i gatene i Ardabil, ifølge nok en video, og i Aminis hjemby Saqez stengte butikkene i protest.

– Vi må være til stede på plasser og i gatene, fordi den beste VPN nå er gata, erklærte aktivistene med henvisning til krypterte kanaler for å omgå restriksjoner på internett.

Minst 108 mennesker er drept av sikkerhetsstyrkene under protestene, og ytterligere 93 er drept i andre sammenstøt i Zahedan, ifølge eksilgruppa Iran Human Rights.